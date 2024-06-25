25 июня 2024

У жителей ЯНАО вырос спрос на профессиональные фотосессии

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость фотосессии в ЯНАО начинается от трех тысяч Фото:

В июне на Ямале на 36% вырос интерес жителей округа на услуги фотографов по сравнению с прошлым годом. Какие причины способствовали росту популярности фотосессий, и сколько они стоят URA.RU, рассказали аналитики и сотрудники фотоателье.

«В июне число заявок на фотосессии увеличилось на 88% по сравнению с прошлым годом. Количество объявлений от профессиональных фотографов выросло на 17% по сравнению с началом года», — отметили специалисты «Авито Услуги».

По данным аналитиков платформы, средняя цена на фотосессию в ЯНАО начинается от трех тысяч рублей. В эту сумму включена работа фотографа, цветокоррекция и ретуширование фотографий. Работа свадебного фотографа будет стоить в среднем от пяти тысяч рублей за час. Интерес жителей к фотосессиям подстегнул спрос на услуги визажистов перед съемкой, их средняя стоимость в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске начинается от трех тысяч рублей.

В летний период фотографы востребованы по причине выпускных в школах, большого количества свадеб, различных мероприятий и хорошей погоды, которая позволяет сделать интересные уличные фотосессии. «Еще одним фактором увеличенного спроса на услуги фотографов на Ямале является сертификат на фотосессию новорожденного от властей округа, а также многочисленные летние свадьбы ивенты, концерты и корпоративные мероприятия», — рассказали агентству в одной из фотостудий ЯНАО.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал новую меру поддержки для семей с новорожденным. Вместе с коробкой «Малышу Ямала» родители малыша получают сертификат на профессиональную фотосессию номиналом в 5000 рублей.

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В июне на Ямале на 36% вырос интерес жителей округа на услуги фотографов по сравнению с прошлым годом. Какие причины способствовали росту популярности фотосессий, и сколько они стоят URA.RU, рассказали аналитики и сотрудники фотоателье. «В июне число заявок на фотосессии увеличилось на 88% по сравнению с прошлым годом. Количество объявлений от профессиональных фотографов выросло на 17% по сравнению с началом года», — отметили специалисты «Авито Услуги». По данным аналитиков платформы, средняя цена на фотосессию в ЯНАО начинается от трех тысяч рублей. В эту сумму включена работа фотографа, цветокоррекция и ретуширование фотографий. Работа свадебного фотографа будет стоить в среднем от пяти тысяч рублей за час. Интерес жителей к фотосессиям подстегнул спрос на услуги визажистов перед съемкой, их средняя стоимость в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске начинается от трех тысяч рублей. В летний период фотографы востребованы по причине выпускных в школах, большого количества свадеб, различных мероприятий и хорошей погоды, которая позволяет сделать интересные уличные фотосессии. «Еще одним фактором увеличенного спроса на услуги фотографов на Ямале является сертификат на фотосессию новорожденного от властей округа, а также многочисленные летние свадьбы ивенты, концерты и корпоративные мероприятия», — рассказали агентству в одной из фотостудий ЯНАО. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал новую меру поддержки для семей с новорожденным. Вместе с коробкой «Малышу Ямала» родители малыша получают сертификат на профессиональную фотосессию номиналом в 5000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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