В Тобольске хирурги спасли девушку с гноем в сердце

В Тобольске (Тюменская область) спасли пациентку, находившуюся в критическом состоянии из-за инфекции, которая привела к скоплению гноя в сердце. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
«Пациентка поступила в тобольскую больницу №3 в критическом состоянии, страдая от сепсиса, лихорадки и высокой температуры. Диагностика выявила инфекцию в области сердца. Состояние пациентки быстро ухудшалось и ей требовалось экстренное хирургическое вмешательство. Хирурги точно определили место скопления гноя и выполнили его дренирование. После операции девушка идет на поправку», — указано в сообщении.
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В Тобольске (Тюменская область) спасли пациентку, находившуюся в критическом состоянии из-за инфекции, которая привела к скоплению гноя в сердце. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона. «Пациентка поступила в тобольскую больницу №3 в критическом состоянии, страдая от сепсиса, лихорадки и высокой температуры. Диагностика выявила инфекцию в области сердца. Состояние пациентки быстро ухудшалось и ей требовалось экстренное хирургическое вмешательство. Хирурги точно определили место скопления гноя и выполнили его дренирование. После операции девушка идет на поправку», — указано в сообщении. Операцию проводили три хирурга — Мустахим Сатывалдаев, Антон Тунгусов и Михаил Самниашвили. Ранее URA.RU писало, что тобольские врачи спасли ребенка после укуса змеи.