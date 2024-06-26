26 июня 2024

В Тобольске хирурги спасли девушку с гноем в сердце

© Служба новостей «URA.RU»
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Отделение онкоурологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Челябинск, операционная, операция, медики, хирурги, медицина, врач, урология
Врачи провели экстренную операцию по удалению гноя из сердца Фото:

В Тобольске (Тюменская область) спасли пациентку, находившуюся в критическом состоянии из-за инфекции, которая привела к скоплению гноя в сердце. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

«Пациентка поступила в тобольскую больницу №3 в критическом состоянии, страдая от сепсиса, лихорадки и высокой температуры. Диагностика выявила инфекцию в области сердца. Состояние пациентки быстро ухудшалось и ей требовалось экстренное хирургическое вмешательство. Хирурги точно определили место скопления гноя и выполнили его дренирование. После операции девушка идет на поправку», — указано в сообщении.

Операцию проводили три хирурга — Мустахим Сатывалдаев, Антон Тунгусов и Михаил Самниашвили. Ранее URA.RU писало, что тобольские врачи спасли ребенка после укуса змеи.

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В Тобольске (Тюменская область) спасли пациентку, находившуюся в критическом состоянии из-за инфекции, которая привела к скоплению гноя в сердце. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона. «Пациентка поступила в тобольскую больницу №3 в критическом состоянии, страдая от сепсиса, лихорадки и высокой температуры. Диагностика выявила инфекцию в области сердца. Состояние пациентки быстро ухудшалось и ей требовалось экстренное хирургическое вмешательство. Хирурги точно определили место скопления гноя и выполнили его дренирование. После операции девушка идет на поправку», — указано в сообщении. Операцию проводили три хирурга — Мустахим Сатывалдаев, Антон Тунгусов и Михаил Самниашвили. Ранее URA.RU писало, что тобольские врачи спасли ребенка после укуса змеи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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