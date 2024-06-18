В Тобольске врачи спасли 14-летнего подростка после укуса змеи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подростка доставили в реанимацию
Подростка доставили в реанимацию Фото:

В Тобольске (Тюменская область) врачи спасли 14-летнюю девочку после укуса гадюки. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.

«В областную больницу №3 поступил вызов: девочка 14 лет из малочисленных народов севера оказалась в критическом состоянии после нападения гадюки. Подросток находился в крайне тяжелом состоянии. Она посинела, наблюдался массивный отек ноги», — указано в сообщении.

Девочку доставили в больницу на вертолете, во время полета врачи проводили интенсивную терапию. После подростка разместили в отделении реанимации больницы. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тобольске (Тюменская область) врачи спасли 14-летнюю девочку после укуса гадюки. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «В областную больницу №3 поступил вызов: девочка 14 лет из малочисленных народов севера оказалась в критическом состоянии после нападения гадюки. Подросток находился в крайне тяжелом состоянии. Она посинела, наблюдался массивный отек ноги», — указано в сообщении. Девочку доставили в больницу на вертолете, во время полета врачи проводили интенсивную терапию. После подростка разместили в отделении реанимации больницы. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...