В Тобольске врачи спасли 14-летнего подростка после укуса змеи

Подростка доставили в реанимацию
В Тобольске (Тюменская область) врачи спасли 14-летнюю девочку после укуса гадюки. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.
«В областную больницу №3 поступил вызов: девочка 14 лет из малочисленных народов севера оказалась в критическом состоянии после нападения гадюки. Подросток находился в крайне тяжелом состоянии. Она посинела, наблюдался массивный отек ноги», — указано в сообщении.
Девочку доставили в больницу на вертолете, во время полета врачи проводили интенсивную терапию. После подростка разместили в отделении реанимации больницы. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.
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