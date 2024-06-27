В тюменских магазинах установили нелегальные игровые автоматы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подпольный игровой клуб. Тюмень, игровые автоматы, игровой автомат
В двух округах Тюмени нашли игровые автоматы, установленные в продуктовых магазинах (архивное фото) Фото:

В Тюмени неизвестные установили игровые автоматы в 15 магазинах города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«В Тюмени по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело об организации и проведении азартных игр. В 15 продуктовых магазинах на территории Ленинского и Восточного административных округов областного центра неустановленное лицо разместило терминалы для организации и проведения азартных игр, имеющие признаки игровых автоматов», — сообщает пресс-служба.

За незаконную установку игровых автоматов в Тюмени также осудили жительницу Тобольска, которая вместе с сообщниками заработала на них почти 13 млн рублей. Ранее URА.RU писало, что в областной столице задержали ОПГ, которая занималась организацией подпольных казино.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени неизвестные установили игровые автоматы в 15 магазинах города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «В Тюмени по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело об организации и проведении азартных игр. В 15 продуктовых магазинах на территории Ленинского и Восточного административных округов областного центра неустановленное лицо разместило терминалы для организации и проведения азартных игр, имеющие признаки игровых автоматов», — сообщает пресс-служба. За незаконную установку игровых автоматов в Тюмени также осудили жительницу Тобольска, которая вместе с сообщниками заработала на них почти 13 млн рублей. Ранее URА.RU писало, что в областной столице задержали ОПГ, которая занималась организацией подпольных казино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...