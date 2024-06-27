В тюменских магазинах установили нелегальные игровые автоматы

27 июня 2024 в 19:24 Размер текста - 17 +

В двух округах Тюмени нашли игровые автоматы, установленные в продуктовых магазинах (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени неизвестные установили игровые автоматы в 15 магазинах города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «В Тюмени по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело об организации и проведении азартных игр. В 15 продуктовых магазинах на территории Ленинского и Восточного административных округов областного центра неустановленное лицо разместило терминалы для организации и проведения азартных игр, имеющие признаки игровых автоматов», — сообщает пресс-служба. За незаконную установку игровых автоматов в Тюмени также осудили жительницу Тобольска, которая вместе с сообщниками заработала на них почти 13 млн рублей. Ранее URА.RU писало, что в областной столице задержали ОПГ, которая занималась организацией подпольных казино. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени неизвестные установили игровые автоматы в 15 магазинах города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «В Тюмени по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело об организации и проведении азартных игр. В 15 продуктовых магазинах на территории Ленинского и Восточного административных округов областного центра неустановленное лицо разместило терминалы для организации и проведения азартных игр, имеющие признаки игровых автоматов», — сообщает пресс-служба. За незаконную установку игровых автоматов в Тюмени также осудили жительницу Тобольска, которая вместе с сообщниками заработала на них почти 13 млн рублей. Ранее URА.RU писало, что в областной столице задержали ОПГ, которая занималась организацией подпольных казино.