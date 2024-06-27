Тюменцы встали в километровую пробку на «Стреле»

Перекресток и путепровод сковала пробка (архивное фото)
Километровая пробка образовалась на путепроводе по улице Мориса Тореза, называемом «Стрелой». Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты».
«Мост на улице Мориса Тореза. Пробка. Протяженность — 1,03 км», — следует из данных сервиса.
Как ранее писало URA.RU, 28 июня в Тюмени отключили ряд светофоров. Один из них как раз располагается в районе образования затора: на перекрестке М.Тореза и улицы Герцена.
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