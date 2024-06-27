27 июня 2024

Тюменцы встали в километровую пробку на «Стреле»

В Тюмени образовалась километровая пробка на путепроводе на Мориса Тореза
© Служба новостей «URA.RU»
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Перекресток и путепровод сковала пробка (архивное фото) Фото:

Километровая пробка образовалась на путепроводе по улице Мориса Тореза, называемом «Стрелой». Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты».

«Мост на улице Мориса Тореза. Пробка. Протяженность — 1,03 км», — следует из данных сервиса.

Как ранее писало URA.RU, 28 июня в Тюмени отключили ряд светофоров. Один из них как раз располагается в районе образования затора: на перекрестке М.Тореза и улицы Герцена.

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Километровая пробка образовалась на путепроводе по улице Мориса Тореза, называемом «Стрелой». Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты». «Мост на улице Мориса Тореза. Пробка. Протяженность — 1,03 км», — следует из данных сервиса. Как ранее писало URA.RU, 28 июня в Тюмени отключили ряд светофоров. Один из них как раз располагается в районе образования затора: на перекрестке М.Тореза и улицы Герцена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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