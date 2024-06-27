27 июня 2024

В Тюмени отключат светофоры на семи перекрестках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождливый клипарт (продолжение). Екатеринбург , светофор не работает, неработающий светофор
Водителям нужно быть внимательнее — автоматические регулировщики работать не будут Фото:

В пятницу, 28 июня, в Тюмени ожидается отключение светофоров на семи оживленных перекрестках. Об этом URA.RU сообщили в «Тюменьгортранс».

«В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения 28 июня с 9:00 до 13:00 возможны отключения светофорных объектов на ряде перекрестков. Подробную информацию можно получить по телефону 68-84-35», — рассказали в «Тюменьгортранс».

Речь идет о семи перекрестках улиц. А именно:

  • ул. М. Тореза и ул. Герцена;
  • ул. Пермякова в районе дома №56;
  • ул. Широтной и ул. Федорова;
  • ул. Пермякова и ул. Широтной;
  • ул. Широтной в районе дома №43;
  • ул. Николая Федорова в районе дома №11;
  • ул. Николая Федорова в районе дома №17.

Ранее URA.RU писало о других ограничениях на дорогах Тюмени. В частности, из-за ремонта теплосетей с 5 по 8 июля перекроют улицу Орджоникидзе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пятницу, 28 июня, в Тюмени ожидается отключение светофоров на семи оживленных перекрестках. Об этом URA.RU сообщили в «Тюменьгортранс». «В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения 28 июня с 9:00 до 13:00 возможны отключения светофорных объектов на ряде перекрестков. Подробную информацию можно получить по телефону 68-84-35», — рассказали в «Тюменьгортранс». Речь идет о семи перекрестках улиц. А именно: Ранее URA.RU писало о других ограничениях на дорогах Тюмени. В частности, из-за ремонта теплосетей с 5 по 8 июля перекроют улицу Орджоникидзе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...