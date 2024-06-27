В Тюмени отключат светофоры на семи перекрестках

Водителям нужно быть внимательнее — автоматические регулировщики работать не будут
В пятницу, 28 июня, в Тюмени ожидается отключение светофоров на семи оживленных перекрестках. Об этом URA.RU сообщили в «Тюменьгортранс».
«В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения 28 июня с 9:00 до 13:00 возможны отключения светофорных объектов на ряде перекрестков. Подробную информацию можно получить по телефону 68-84-35», — рассказали в «Тюменьгортранс».
Речь идет о семи перекрестках улиц. А именно:
- ул. М. Тореза и ул. Герцена;
- ул. Пермякова в районе дома №56;
- ул. Широтной и ул. Федорова;
- ул. Пермякова и ул. Широтной;
- ул. Широтной в районе дома №43;
- ул. Николая Федорова в районе дома №11;
- ул. Николая Федорова в районе дома №17.
Ранее URA.RU писало о других ограничениях на дорогах Тюмени. В частности, из-за ремонта теплосетей с 5 по 8 июля перекроют улицу Орджоникидзе.
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