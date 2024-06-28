28 июня 2024

В Тюмень вернули самолет из-за прединсультного состояния пенсионерки

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет вернулся в аэропорт Рощино
Самолет вернулся в аэропорт Рощино Фото:

В Тюмень вернули самолет Nordwind Airlines, который летел в Сочи. Причиной стало прединсультное состояние 60-летней пассажирки. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT.

«На предварительном старте экипаж самолета Nordwind Airlines доложил, что на борту находится женщина 60 лет в прединсультном состоянии. Был сделан возврат на стоянку (аэропорт Рощино — прим. URA.RU). Самолет рейса NWS512 Тюмень — Сочи», — написано в telegram-канале. 

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. 

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В Тюмень вернули самолет Nordwind Airlines, который летел в Сочи. Причиной стало прединсультное состояние 60-летней пассажирки. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. «На предварительном старте экипаж самолета Nordwind Airlines доложил, что на борту находится женщина 60 лет в прединсультном состоянии. Был сделан возврат на стоянку (аэропорт Рощино — прим. URA.RU). Самолет рейса NWS512 Тюмень — Сочи», — написано в telegram-канале.  Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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