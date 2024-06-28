В Тюмень вернули самолет из-за прединсультного состояния пенсионерки

Самолет вернулся в аэропорт Рощино
В Тюмень вернули самолет Nordwind Airlines, который летел в Сочи. Причиной стало прединсультное состояние 60-летней пассажирки. Об этом сообщил telegram-канал
«На предварительном старте экипаж самолета Nordwind Airlines доложил, что на борту находится женщина 60 лет в прединсультном состоянии. Был сделан возврат на стоянку (аэропорт Рощино — прим. URA.RU). Самолет рейса NWS512 Тюмень — Сочи», — написано в telegram-канале.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
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