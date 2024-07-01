В Тюмени выступит резидент «Женского стендапа» на ТНТ Малащенко

Стендап-комик и резидент «Женского стендапа» на ТНТ Ольга Малащенко выступит 15 ноября в Тюмени. Указано на сайте «Яндекс Афиша».
«В своих выступлениях Ольга совмещает женственность и суровость, остро шутит на темы взаимоотношений и говорит без стеснения на любые, даже самые провокационные темы. Билеты уже в продаже!» — указано на сайте. В Тюмени концерт пройдет 15 ноября.
В Тюмени анонсированы концерты с участием приглашенных звезд. Сразу три события с участием Feduk, Slava Marlow, Gayazovs Broтhers и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева пройдут в июле на крупных концертных площадках. О том, куда еще сходить в Тюмени — в материале URA.RU.
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