01 июля 2024

В Тюмени выступит резидент «Женского стендапа» на ТНТ Малащенко

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Первый стендап-клуб "Standup Spot". Екатеринбург, стендап, standup spot, standup, открытый микрофон, комедия, fresh standup
Малащенко выступит в городе 15 ноября Фото:

Стендап-комик и резидент «Женского стендапа» на ТНТ Ольга Малащенко выступит 15 ноября в Тюмени. Указано на сайте «Яндекс Афиша».

«В своих выступлениях Ольга совмещает женственность и суровость, остро шутит на темы взаимоотношений и говорит без стеснения на любые, даже самые провокационные темы. Билеты уже в продаже!» — указано на сайте. В Тюмени концерт пройдет 15 ноября.

В Тюмени анонсированы концерты с участием приглашенных звезд. Сразу три события с участием Feduk, Slava Marlow, Gayazovs Broтhers и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева пройдут в июле на крупных концертных площадках. О том, куда еще сходить в Тюмени — в материале URA.RU.

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Стендап-комик и резидент «Женского стендапа» на ТНТ Ольга Малащенко выступит 15 ноября в Тюмени. Указано на сайте «Яндекс Афиша». «В своих выступлениях Ольга совмещает женственность и суровость, остро шутит на темы взаимоотношений и говорит без стеснения на любые, даже самые провокационные темы. Билеты уже в продаже!» — указано на сайте. В Тюмени концерт пройдет 15 ноября. В Тюмени анонсированы концерты с участием приглашенных звезд. Сразу три события с участием Feduk, Slava Marlow, Gayazovs Broтhers и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева пройдут в июле на крупных концертных площадках. О том, куда еще сходить в Тюмени — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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