01 июля 2024

В Тюмени на 30% подорожали роллы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка санкционных продуктов на Шарташском рынке. Екатеринбург, деликатесы, морепродукты, корейская еда, китайская
На подорожание роллов повлиял рост цен на морепродукты Фото:

В Тюмени цены на роллы выросла на 20-30%. Причиной стало подорожание основных ингредиентов: рыбы, морепродуктов и водорослей. Об этом рассказала и. о. завкафедрой менеджмента в гостиничном и ресторанном бизнесе университета «Синергия» Ольга Деревянкин.

«За год себестоимость роллов возрастает примерно на 20-30%. Причем те или иные ингредиенты могут повышаться в стоимости еще больше — до 50-60%. Рост цен у поставщиков происходит в основном из-за нестабильной политической ситуации, под влиянием которой постоянно усложняется логистика», — передает слова Деревянкиной РБК Тюмень.

На подорожание роллов повлияло увеличение стоимости основных ингредиентов. К ним относятся рыба, морепродукты и водоросли. Несмотря на это, заведения готовы идти на снижение прибыли ради удержания лояльности гостей.

Ресторатор Ирина Щепелина рассказала корреспонденту URA.RU, что в тюменских заведениях общепита должны вырасти цены на роллы и суши из-за резкого подорожания риса. По словам собеседницы, в 2023 году стоимость на крупы выросла в среднем на 11%. Она уточнила, что бизнес всегда ищет новые пути. Таким образом, рестораторы активно расширяют круг поставщиков, стараясь не терять в качестве и цене.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени цены на роллы выросла на 20-30%. Причиной стало подорожание основных ингредиентов: рыбы, морепродуктов и водорослей. Об этом рассказала и. о. завкафедрой менеджмента в гостиничном и ресторанном бизнесе университета «Синергия» Ольга Деревянкин. «За год себестоимость роллов возрастает примерно на 20-30%. Причем те или иные ингредиенты могут повышаться в стоимости еще больше — до 50-60%. Рост цен у поставщиков происходит в основном из-за нестабильной политической ситуации, под влиянием которой постоянно усложняется логистика», — передает слова Деревянкиной РБК Тюмень. На подорожание роллов повлияло увеличение стоимости основных ингредиентов. К ним относятся рыба, морепродукты и водоросли. Несмотря на это, заведения готовы идти на снижение прибыли ради удержания лояльности гостей. Ресторатор Ирина Щепелина рассказала корреспонденту URA.RU, что в тюменских заведениях общепита должны вырасти цены на роллы и суши из-за резкого подорожания риса. По словам собеседницы, в 2023 году стоимость на крупы выросла в среднем на 11%. Она уточнила, что бизнес всегда ищет новые пути. Таким образом, рестораторы активно расширяют круг поставщиков, стараясь не терять в качестве и цене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...