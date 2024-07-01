В Тюмени на 30% подорожали роллы

02 июля 2024 в 07:53 Размер текста - 17 +

На подорожание роллов повлиял рост цен на морепродукты Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Тюмени цены на роллы выросла на 20-30%. Причиной стало подорожание основных ингредиентов: рыбы, морепродуктов и водорослей. Об этом рассказала и. о. завкафедрой менеджмента в гостиничном и ресторанном бизнесе университета «Синергия» Ольга Деревянкин. «За год себестоимость роллов возрастает примерно на 20-30%. Причем те или иные ингредиенты могут повышаться в стоимости еще больше — до 50-60%. Рост цен у поставщиков происходит в основном из-за нестабильной политической ситуации, под влиянием которой постоянно усложняется логистика», — передает слова Деревянкиной РБК Тюмень. На подорожание роллов повлияло увеличение стоимости основных ингредиентов. К ним относятся рыба, морепродукты и водоросли. Несмотря на это, заведения готовы идти на снижение прибыли ради удержания лояльности гостей. Ресторатор Ирина Щепелина рассказала корреспонденту URA.RU, что в тюменских заведениях общепита должны вырасти цены на роллы и суши из-за резкого подорожания риса. По словам собеседницы, в 2023 году стоимость на крупы выросла в среднем на 11%. Она уточнила, что бизнес всегда ищет новые пути. Таким образом, рестораторы активно расширяют круг поставщиков, стараясь не терять в качестве и цене. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени цены на роллы выросла на 20-30%. Причиной стало подорожание основных ингредиентов: рыбы, морепродуктов и водорослей. Об этом рассказала и. о. завкафедрой менеджмента в гостиничном и ресторанном бизнесе университета «Синергия» Ольга Деревянкин. «За год себестоимость роллов возрастает примерно на 20-30%. Причем те или иные ингредиенты могут повышаться в стоимости еще больше — до 50-60%. Рост цен у поставщиков происходит в основном из-за нестабильной политической ситуации, под влиянием которой постоянно усложняется логистика», — передает слова Деревянкиной РБК Тюмень. На подорожание роллов повлияло увеличение стоимости основных ингредиентов. К ним относятся рыба, морепродукты и водоросли. Несмотря на это, заведения готовы идти на снижение прибыли ради удержания лояльности гостей. Ресторатор Ирина Щепелина рассказала корреспонденту URA.RU, что в тюменских заведениях общепита должны вырасти цены на роллы и суши из-за резкого подорожания риса. По словам собеседницы, в 2023 году стоимость на крупы выросла в среднем на 11%. Она уточнила, что бизнес всегда ищет новые пути. Таким образом, рестораторы активно расширяют круг поставщиков, стараясь не терять в качестве и цене.