ВСУ атаковали Тамбовскую область и другие регионы РФ: карта СВО на 4 июля

Украина атаковала беспилотниками Тамбовскую, Брянскую и Белгородскую области

04 июля 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали дронами Брянскую, Тамбовскую, Белгородскую и Курскую области Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ атаковали Тамбовскую область с помощью беспилотников, они сбиты средствами ПВО. ВС РФ освободили один из районов Часова Яра — Новый. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход военных действий на 4 июля — в материале URA.RU. Атаки беспилотников ВСУ на российские территории Средствами ПВО ВС РФ над Брянской областью были уничтожены два беспилотника украинской армии. Также ВСУ нанесли удары двумя БПЛА по Тамбовской и одним по Белгородской областям. Все они были уничтожены, пострадавших и разрушений не было выявлено. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о падении украинского БПЛА в одном из спальных микрорайонов города. Согласно его сообщению, инцидент произошел без последующего взрыва. В результате падения дрона, по предварительной информации, никто не пострадал. Кроме того, ВСУ произвели атаку с использованием FPV-дронов по гражданскому автомобилю в Борисовке Белгородской области. Telegram-канал Mash написал о минимум двух людях, получивших ранения средней тяжести. Несмотря на травмы, пострадавшие находятся в сознании, они были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Официальной информации по этому поводу нет. Также в Курской области в поселке Теткино Глушковского района женщина пострадала из-за атаки украинского дрона на жилой дом. Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что она была ранена осколками разбитого стекла. В самом доме повреждены линии электро- и газоснабжения и стены, также в нем выбиты окна. Донецкое направление На протяжении нескольких месяцев за Часов Яр ведутся активные бои. Так, за прошедшие сутки ВС РФ полностью освободили один из районов города — Новый. На этой же территории боевые действия переместились в район канала «Северский Донец — Донбасс», где ВСУ отошли на подготовленные позиции. Они подвергаются обстрелам артиллерии и авиационным ударам со стороны ВС РФ. Кроме того, за сутки ВСУ 30 обстреляли населенные пункты в ДНР, заявили в Минобороны РФ. В результате ударов были ранены три мирных жителя. Также зафиксировано повреждение 12 жилых домов, пяти объектов гражданской инфраструктуры и четырех автомобилей. Также в Константиновке продолжаются бои на окраинах населенного пункта. Помимо прочего, российские войска продолжают вытеснять ВСУ в Красногоровке. В свою очередь, в Карловке идут тяжелые бои, ВС РФ наступают. В Евгеновке фиксируются тактические успехи российских войск, бои ведутся на окраинах. Кроме того, в населенном пункте Нью-Йорк ВС РФ также развивают наступление, пишет telegram-канал WarGonzo. Днепропетровское и южнодонецкое направления В Кривом Роге российские военные ударили с помощью «Искандера-М» по аэродрому Долгинцево. Там стоял украинский самолет МиГ-29, который удалось уничтожить ВС РФ. Кроме того, были ликвидированы два штурмовика и склад боеприпасов ВСУ. Кроме того, расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» артиллерийского соединения группировки войск «Днепр» уничтожил опорный пункт на правом берегу Днепра. Расчет системы оперативно перешел на новую огневую позицию, произвел необходимые расчеты и нанес удар по цели, поразив как личный состав, так и технику украинских военных, заявили в Минобороны. Также на южнодонецком направлении Восточная группировка войск России с помощью расчетов зенитно-ракетного комплекса «Бук» ликвидировала снаряды РСЗО HIMARS. Харьковское и липцовское направления Группировка войск «Север» продолжает активные боевые действия в Волчанске и Липецке. Так, в Волчанске ВС РФ атаковали малые группы ВСУ, пытающиеся перейти реку Волчья. Противник увеличил число попыток переправы, однако не смог собрать достаточно сил для атаки. В результате этого зафиксированы потери до 50 человек. Также штурмовые группы российской армии продвигаются в районе жилых комплексов и укрепляют позиции на левом берегу Северского Донца у населенного пункта Бугроватка. Общее продвижение на волчанском направлении составило до 150 метров, пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На липцовском направлении ВСУ возобновили атаки, но три ночные попытки не увенчались успехом, потеряны до 10 человек. ВКС РФ активно ударяют по позициям ВСУ, нанесено два авиаудара ФАБ-1500, ликвидировано до 70 человек. За прошедшие сутки общие потери врага превысили 200 человек. В результате действий ВС РФ в Волчанске и Липецке уничтожены следующие цели: САУ 2С7 «Пион», РСЗО БМ-21 «Град», гаубица M198, гаубица Д-20 у населенного пункта Борщевая, пункт управления БПЛА. Также были ликвидированы 120-мм миномет в районах населенных пунктов Веселое, Липцы, Нескучное и Малые Проходы и две единицы автомобильной техники. Армии Украины до сих пор не удается накопить достаточно сил, чтобы перейти в наступление. Удары ВС РФ с помощью бомб ОФАБ-250 по позициям армии Украины Пресс-служба Минобороны РФ сообщила о боевых действиях, проведенных экипажами истребителей-бомбардировщиков Су-34. Удары были нанесены по замаскированным позициям и силам противника, находящимся в зоне ответственности группировки войск «Запад». Для выполнения задачи использовались неуправляемые авиационные бомбы ОФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Все цели были успешно уничтожены. ВС РФ уничтожили гаубицу М777 США Артиллерийские расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б», принадлежащих группировке войск «Север», успешно уничтожили американскую гаубицу М777. Она была обнаружена разведчиками группировки «Север» во время облета позиций на окраине одного из населенных пунктов. Также были ликвидированы замаскированные опорные пункты армии Украины, уточнили в Минобороны. Условные обозначения Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ атаковали Тамбовскую область с помощью беспилотников, они сбиты средствами ПВО. ВС РФ освободили один из районов Часова Яра — Новый. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход военных действий на 4 июля — в материале URA.RU. Средствами ПВО ВС РФ над Брянской областью были уничтожены два беспилотника украинской армии. Также ВСУ нанесли удары двумя БПЛА по Тамбовской и одним по Белгородской областям. Все они были уничтожены, пострадавших и разрушений не было выявлено. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о падении украинского БПЛА в одном из спальных микрорайонов города. Согласно его сообщению, инцидент произошел без последующего взрыва. В результате падения дрона, по предварительной информации, никто не пострадал. Кроме того, ВСУ произвели атаку с использованием FPV-дронов по гражданскому автомобилю в Борисовке Белгородской области. Telegram-канал Mash написал о минимум двух людях, получивших ранения средней тяжести. Несмотря на травмы, пострадавшие находятся в сознании, они были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Официальной информации по этому поводу нет. Также в Курской области в поселке Теткино Глушковского района женщина пострадала из-за атаки украинского дрона на жилой дом. Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что она была ранена осколками разбитого стекла. В самом доме повреждены линии электро- и газоснабжения и стены, также в нем выбиты окна. На протяжении нескольких месяцев за Часов Яр ведутся активные бои. Так, за прошедшие сутки ВС РФ полностью освободили один из районов города — Новый. На этой же территории боевые действия переместились в район канала «Северский Донец — Донбасс», где ВСУ отошли на подготовленные позиции. Они подвергаются обстрелам артиллерии и авиационным ударам со стороны ВС РФ. Кроме того, за сутки ВСУ 30 обстреляли населенные пункты в ДНР, заявили в Минобороны РФ. В результате ударов были ранены три мирных жителя. Также зафиксировано повреждение 12 жилых домов, пяти объектов гражданской инфраструктуры и четырех автомобилей. Также в Константиновке продолжаются бои на окраинах населенного пункта. Помимо прочего, российские войска продолжают вытеснять ВСУ в Красногоровке. В свою очередь, в Карловке идут тяжелые бои, ВС РФ наступают. В Евгеновке фиксируются тактические успехи российских войск, бои ведутся на окраинах. Кроме того, в населенном пункте Нью-Йорк ВС РФ также развивают наступление, пишет telegram-канал WarGonzo. В Кривом Роге российские военные ударили с помощью «Искандера-М» по аэродрому Долгинцево. Там стоял украинский самолет МиГ-29, который удалось уничтожить ВС РФ. Кроме того, были ликвидированы два штурмовика и склад боеприпасов ВСУ. Кроме того, расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» артиллерийского соединения группировки войск «Днепр» уничтожил опорный пункт на правом берегу Днепра. Расчет системы оперативно перешел на новую огневую позицию, произвел необходимые расчеты и нанес удар по цели, поразив как личный состав, так и технику украинских военных, заявили в Минобороны. Также на южнодонецком направлении Восточная группировка войск России с помощью расчетов зенитно-ракетного комплекса «Бук» ликвидировала снаряды РСЗО HIMARS. Группировка войск «Север» продолжает активные боевые действия в Волчанске и Липецке. Так, в Волчанске ВС РФ атаковали малые группы ВСУ, пытающиеся перейти реку Волчья. Противник увеличил число попыток переправы, однако не смог собрать достаточно сил для атаки. В результате этого зафиксированы потери до 50 человек. Также штурмовые группы российской армии продвигаются в районе жилых комплексов и укрепляют позиции на левом берегу Северского Донца у населенного пункта Бугроватка. Общее продвижение на волчанском направлении составило до 150 метров, пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На липцовском направлении ВСУ возобновили атаки, но три ночные попытки не увенчались успехом, потеряны до 10 человек. ВКС РФ активно ударяют по позициям ВСУ, нанесено два авиаудара ФАБ-1500, ликвидировано до 70 человек. За прошедшие сутки общие потери врага превысили 200 человек. В результате действий ВС РФ в Волчанске и Липецке уничтожены следующие цели: САУ 2С7 «Пион», РСЗО БМ-21 «Град», гаубица M198, гаубица Д-20 у населенного пункта Борщевая, пункт управления БПЛА. Также были ликвидированы 120-мм миномет в районах населенных пунктов Веселое, Липцы, Нескучное и Малые Проходы и две единицы автомобильной техники. Армии Украины до сих пор не удается накопить достаточно сил, чтобы перейти в наступление. Пресс-служба Минобороны РФ сообщила о боевых действиях, проведенных экипажами истребителей-бомбардировщиков Су-34. Удары были нанесены по замаскированным позициям и силам противника, находящимся в зоне ответственности группировки войск «Запад». Для выполнения задачи использовались неуправляемые авиационные бомбы ОФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Все цели были успешно уничтожены. Артиллерийские расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б», принадлежащих группировке войск «Север», успешно уничтожили американскую гаубицу М777. Она была обнаружена разведчиками группировки «Север» во время облета позиций на окраине одного из населенных пунктов. Также были ликвидированы замаскированные опорные пункты армии Украины, уточнили в Минобороны.