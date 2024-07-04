Жительница Курской области пострадала из-за атаки ВСУ на жилой дом

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Ралли Шелковый путь Кундравы Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, коптер,  дрон
Беспилотник повредил жилой дом и ранил местную жительницу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки украинского беспилотника на жилой дом в Курской области пострадала местная жительница. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Сегодня ночью в поселке Теткино Глушковского района украинский коптер сбросил взрывное устройство на жилой дом. Ранение осколками разбитого стекла получила местная жительница», — написал Смирнов в Telegram. В доме повреждены стены и линии электро- и газоснабжения, а также выбиты окна. Пострадавшей оказана медицинская помощь.

В другом поселке — Коренево Кореневского района — беспилотник повредил семь легковых авто. Ври губернатора пообещал оказать помощь собственникам машин.

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В результате атаки украинского беспилотника на жилой дом в Курской области пострадала местная жительница. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «Сегодня ночью в поселке Теткино Глушковского района украинский коптер сбросил взрывное устройство на жилой дом. Ранение осколками разбитого стекла получила местная жительница», — написал Смирнов в Telegram. В доме повреждены стены и линии электро- и газоснабжения, а также выбиты окна. Пострадавшей оказана медицинская помощь. В другом поселке — Коренево Кореневского района — беспилотник повредил семь легковых авто. Ври губернатора пообещал оказать помощь собственникам машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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