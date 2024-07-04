Жительница Курской области пострадала из-за атаки ВСУ на жилой дом

В результате атаки украинского беспилотника на жилой дом в Курской области пострадала местная жительница. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Сегодня ночью в поселке Теткино Глушковского района украинский коптер сбросил взрывное устройство на жилой дом. Ранение осколками разбитого стекла получила местная жительница», — написал Смирнов в Telegram. В доме повреждены стены и линии электро- и газоснабжения, а также выбиты окна. Пострадавшей оказана медицинская помощь.
В другом поселке — Коренево Кореневского района — беспилотник повредил семь легковых авто. Ври губернатора пообещал оказать помощь собственникам машин.
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В результате атаки украинского беспилотника на жилой дом в Курской области пострадала местная жительница. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «Сегодня ночью в поселке Теткино Глушковского района украинский коптер сбросил взрывное устройство на жилой дом. Ранение осколками разбитого стекла получила местная жительница», — написал Смирнов в Telegram. В доме повреждены стены и линии электро- и газоснабжения, а также выбиты окна. Пострадавшей оказана медицинская помощь. В другом поселке — Коренево Кореневского района — беспилотник повредил семь легковых авто. Ври губернатора пообещал оказать помощь собственникам машин.