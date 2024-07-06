Украинские военные застрелили пленного из РФ, просившего о помощи: главное об СВО к вечеру 6 июля

ВСУ застрелили раненого российского пленного после того, как тот просил у них медицинской помощи. По словам медика международного добровольческого отряда Каспара Гроссе, это не единственный случай неоправданного убийства в зоне СВО. Главные новости о спецоперации к вечеру 6 июля — в материале URA.RU.
Инцидент с российским пленным
Раненый российский пленный был убит после того, как попросил у военных ВСУ медицинской помощи. По словам Каспара Гроссе, солдат попросил о помощи на смеси английского и русского языков, но был убит одним из украинских военных. Он также отметил, что данный случай неоправданного убийства в зоне боевых действий — не единственный.
Сокол освобожден
ВС РФ освободили поселок Сокол в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Заняв населенный пункт, подразделения группировки войск «Центр» улучшили свое тактическое положение.
Поставки Эстонии на Украину
Министерство обороны Эстонии подтвердило передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности Mistral и соответствующих ракет. Об этом сообщило министерство обороны республики. Информация о количестве поставленных ЗРК не раскрывается.
Память о погибшей девочке
В Приморско-Ахтарске (Краснодарский край) жители устроили стихийный мемориал в память о девочке, погибшей в результате обстрела ВСУ. Глава муниципального образования Максим Бондаренко выразил соболезнования родным ребенка, все массовые мероприятия в районе отменены.
Удар по аэродрому ВВС Украины
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесенном российскими войсками ударе по аэродрому ВВС Украины Мартыновка в Николаевской области. В результате атаки поврежден самолет ВСУ. Удар был нанесен в пятницу днем и сопровождался двумя взрывами.
Уничтожение украинского ЗРК и замаскированной техники ВСУ
ВС РФ атаковали украинский зенитно-ракетный комплексу С-300ПС в Полтавской области. Удар нанесен с помощью ракетного комплекса «Искандер-М». По словам Минобороны РФ, техника ВСУ уничтожена.
Также в результате атаки экипажа вертолета Ка-52М ликвидирована замаскированная техника ВСУ. Удар по противнику наносился неуправляемыми ракетами С-8, передает «Пятый канал».
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