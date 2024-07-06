Украинские военные застрелили пленного из РФ, просившего о помощи: главное об СВО к вечеру 6 июля

NYT: ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил о помощи
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Украинские военные безжалостны к российским солдатам, несколько бойцов ВСУ застрелили раненого, когда тот обратился к ним за помощью
Украинские военные безжалостны к российским солдатам, несколько бойцов ВСУ застрелили раненого, когда тот обратился к ним за помощью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ застрелили раненого российского пленного после того, как тот просил у них медицинской помощи. По словам медика международного добровольческого отряда Каспара Гроссе, это не единственный случай неоправданного убийства в зоне СВО. Главные новости о спецоперации к вечеру 6 июля — в материале URA.RU.

Инцидент с российским пленным

Раненый российский пленный был убит после того, как попросил у военных ВСУ медицинской помощи. По словам Каспара Гроссе, солдат попросил о помощи на смеси английского и русского языков, но был убит одним из украинских военных. Он также отметил, что данный случай неоправданного убийства в зоне боевых действий — не единственный. 

Сокол освобожден 

ВС РФ освободили поселок Сокол в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Заняв населенный пункт, подразделения группировки войск «Центр» улучшили свое тактическое положение.

Поставки Эстонии на Украину

Министерство обороны Эстонии подтвердило передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности Mistral и соответствующих ракет. Об этом сообщило министерство обороны республики. Информация о количестве поставленных ЗРК не раскрывается.

Память о погибшей девочке

В Приморско-Ахтарске (Краснодарский край) жители устроили стихийный мемориал в память о девочке, погибшей в результате обстрела ВСУ. Глава муниципального образования Максим Бондаренко выразил соболезнования родным ребенка, все массовые мероприятия в районе отменены.

Удар по аэродрому ВВС Украины

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесенном российскими войсками ударе по аэродрому ВВС Украины Мартыновка в Николаевской области. В результате атаки поврежден самолет ВСУ. Удар был нанесен в пятницу днем и сопровождался двумя взрывами.

Уничтожение украинского ЗРК и замаскированной техники ВСУ

ВС РФ атаковали украинский зенитно-ракетный комплексу С-300ПС в Полтавской области. Удар нанесен с помощью ракетного комплекса «Искандер-М». По словам Минобороны РФ, техника ВСУ уничтожена

Также в результате атаки экипажа вертолета Ка-52М ликвидирована замаскированная техника ВСУ. Удар по противнику наносился неуправляемыми ракетами С-8, передает «Пятый канал».

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ВСУ застрелили раненого российского пленного после того, как тот просил у них медицинской помощи. По словам медика международного добровольческого отряда Каспара Гроссе, это не единственный случай неоправданного убийства в зоне СВО. Главные новости о спецоперации к вечеру 6 июля — в материале URA.RU. Инцидент с российским пленным Раненый российский пленный был убит после того, как попросил у военных ВСУ медицинской помощи. По словам Каспара Гроссе, солдат попросил о помощи на смеси английского и русского языков, но был убит одним из украинских военных. Он также отметил, что данный случай неоправданного убийства в зоне боевых действий — не единственный.  Сокол освобожден  ВС РФ освободили поселок Сокол в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Заняв населенный пункт, подразделения группировки войск «Центр» улучшили свое тактическое положение. Поставки Эстонии на Украину Министерство обороны Эстонии подтвердило передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности Mistral и соответствующих ракет. Об этом сообщило министерство обороны республики. Информация о количестве поставленных ЗРК не раскрывается. Память о погибшей девочке В Приморско-Ахтарске (Краснодарский край) жители устроили стихийный мемориал в память о девочке, погибшей в результате обстрела ВСУ. Глава муниципального образования Максим Бондаренко выразил соболезнования родным ребенка, все массовые мероприятия в районе отменены. Удар по аэродрому ВВС Украины Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесенном российскими войсками ударе по аэродрому ВВС Украины Мартыновка в Николаевской области. В результате атаки поврежден самолет ВСУ. Удар был нанесен в пятницу днем и сопровождался двумя взрывами. Уничтожение украинского ЗРК и замаскированной техники ВСУ ВС РФ атаковали украинский зенитно-ракетный комплексу С-300ПС в Полтавской области. Удар нанесен с помощью ракетного комплекса «Искандер-М». По словам Минобороны РФ, техника ВСУ уничтожена.  Также в результате атаки экипажа вертолета Ка-52М ликвидирована замаскированная техника ВСУ. Удар по противнику наносился неуправляемыми ракетами С-8, передает «Пятый канал».
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