На место ЧП прибыли спасатели
В Тюмени на улице Дружбы горит детская площадка. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.
«Пожар на Дружбы, 75. Со слов очевидцев, горит детская площадка», — сообщается в telegram-канале «Новости Тюмени и области».
На место ЧП прибыли несколько пожарных машин. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области с просьбой прокомментировать происшествие. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!