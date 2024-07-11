11 июля 2024

В Тюмени на детской площадке произошел сильный пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На место ЧП прибыли спасатели
На место ЧП прибыли спасатели Фото:

В Тюмени на улице Дружбы горит детская площадка. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«Пожар на Дружбы, 75. Со слов очевидцев, горит детская площадка», — сообщается в telegram-канале «Новости Тюмени и области».

На место ЧП прибыли несколько пожарных машин. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области с просьбой прокомментировать происшествие. Ответ ожидается.

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В Тюмени на улице Дружбы горит детская площадка. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «Пожар на Дружбы, 75. Со слов очевидцев, горит детская площадка», — сообщается в telegram-канале «Новости Тюмени и области». На место ЧП прибыли несколько пожарных машин. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области с просьбой прокомментировать происшествие. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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