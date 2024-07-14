SHOT: один человек пострадал во время лесных пожаров в Краснодарском крае

15 июля 2024 в 00:20 Размер текста - 17 +

Из баз отдыха эвакуировано около 300 человек из-за пожара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Один человек пострадал во время лесных пожаров в Краснодарском крае. Об этом сообщает источник SHOT. Как пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы, речь идет об охраннике одной из баз на которую перешел пожар. «36-летний мужчина в Новороссийске получил ожоги левой руки второй степени, от госпитализации он отказался», — пишет SHOT, ссылаясь на источника. Там добавили, что огонь идëт в сторону хутора Дюрсо. В Краснодарском крае из-за сильного ветра и быстрого распространения пожара огонь перешел на территорию трех баз отдыха. Ранее на территории Новороссийска был введен режим ЧС. Оттуда эвакуированы около 300 человек, в том числе 64 ребенка. Прокуратура взяла на контроль вопросы, связанные с размещением людей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один человек пострадал во время лесных пожаров в Краснодарском крае. Об этом сообщает источник SHOT. Как пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы, речь идет об охраннике одной из баз на которую перешел пожар. «36-летний мужчина в Новороссийске получил ожоги левой руки второй степени, от госпитализации он отказался», — пишет SHOT, ссылаясь на источника. Там добавили, что огонь идëт в сторону хутора Дюрсо. В Краснодарском крае из-за сильного ветра и быстрого распространения пожара огонь перешел на территорию трех баз отдыха. Ранее на территории Новороссийска был введен режим ЧС. Оттуда эвакуированы около 300 человек, в том числе 64 ребенка. Прокуратура взяла на контроль вопросы, связанные с размещением людей.