14 июля 2024

SHOT: один человек пострадал во время лесных пожаров в Краснодарском крае

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Из баз отдыха эвакуировано около 300 человек из-за пожара Фото:

Один человек пострадал во время лесных пожаров в Краснодарском крае. Об этом сообщает источник SHOT. Как пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы, речь идет об охраннике одной из баз на которую перешел пожар.

«36-летний мужчина в Новороссийске получил ожоги левой руки второй степени, от госпитализации он отказался», — пишет SHOT, ссылаясь на источника. Там добавили, что огонь идëт в сторону хутора Дюрсо.

В Краснодарском крае из-за сильного ветра и быстрого распространения пожара огонь перешел на территорию трех баз отдыха. Ранее на территории Новороссийска был введен режим ЧС. Оттуда эвакуированы около 300 человек, в том числе 64 ребенка. Прокуратура взяла на контроль вопросы, связанные с размещением людей.

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Один человек пострадал во время лесных пожаров в Краснодарском крае. Об этом сообщает источник SHOT. Как пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы, речь идет об охраннике одной из баз на которую перешел пожар. «36-летний мужчина в Новороссийске получил ожоги левой руки второй степени, от госпитализации он отказался», — пишет SHOT, ссылаясь на источника. Там добавили, что огонь идëт в сторону хутора Дюрсо. В Краснодарском крае из-за сильного ветра и быстрого распространения пожара огонь перешел на территорию трех баз отдыха. Ранее на территории Новороссийска был введен режим ЧС. Оттуда эвакуированы около 300 человек, в том числе 64 ребенка. Прокуратура взяла на контроль вопросы, связанные с размещением людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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