SHOT: один человек пострадал во время лесных пожаров в Краснодарском крае

Один человек пострадал во время лесных пожаров в Краснодарском крае. Об этом сообщает источник SHOT. Как пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы, речь идет об охраннике одной из баз на которую перешел пожар.
«36-летний мужчина в Новороссийске получил ожоги левой руки второй степени, от госпитализации он отказался», — пишет SHOT, ссылаясь на источника. Там добавили, что огонь идëт в сторону хутора Дюрсо.
В Краснодарском крае из-за сильного ветра и быстрого распространения пожара огонь перешел на территорию трех баз отдыха. Ранее на территории Новороссийска был введен режим ЧС. Оттуда эвакуированы около 300 человек, в том числе 64 ребенка. Прокуратура взяла на контроль вопросы, связанные с размещением людей.
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