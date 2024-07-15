В Тюмени создадут пересадочные узлы с пригородного на городской транспорт

В пяти районах Тюмени создадут пересадочные узлы, при помощи которых пассажиры пригородного транспорта смогут удобно пересаживаться на городские автобусы. Информация содержится в Генеральном плане города. Об этом URA.RU рассказали в мэрии Тюмени.
«В составе Генерального плана Тюмени предлагается строительство транспортно-пересадочных узлов. Они будут совмещены с конечными пунктами городского общественного транспорта. Таким образом, для пассажиров будет обеспечена возможность удобной пересадки с пригородных на городские маршруты», — рассказали в мэрии.
Комплексы будут созданы в следующих местах:
- северо-восточной части Тюмени по улице Тимофея Чаркова;
- в восточной части, вблизи примыкания Старого Тобольского тракта к Ялуторовскому тракту;
- в южной части, юго-западнее пересечения Московского тракта с улицей Закалужская;
- в западной части, в районе аэропорта Рощино;
- автостанция вблизи железнодорожного вокзала.
При этом точные сроки реализации изменений неизвестны. Сколько будет стоить проект также пока не озвучивается.
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