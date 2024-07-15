15 июля 2024

В Тюмени создадут пересадочные узлы с пригородного на городской транспорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы смогут удобно пересаживаться с пригородных на городские маршруты
Тюменцы смогут удобно пересаживаться с пригородных на городские маршруты Фото:

В пяти районах Тюмени создадут пересадочные узлы, при помощи которых пассажиры пригородного транспорта смогут удобно пересаживаться на городские автобусы. Информация содержится в Генеральном плане города. Об этом URA.RU рассказали в мэрии Тюмени.

«В составе Генерального плана Тюмени предлагается строительство транспортно-пересадочных узлов. Они будут совмещены с конечными пунктами городского общественного транспорта. Таким образом, для пассажиров будет обеспечена возможность удобной пересадки с пригородных на городские маршруты», — рассказали в мэрии.

Комплексы будут созданы в следующих местах:

  • северо-восточной части Тюмени по улице Тимофея Чаркова;
  • в восточной части, вблизи примыкания Старого Тобольского тракта к Ялуторовскому тракту;
  • в южной части, юго-западнее пересечения Московского тракта с улицей Закалужская;
  • в западной части, в районе аэропорта Рощино;
  • автостанция вблизи железнодорожного вокзала.

При этом точные сроки реализации изменений неизвестны. Сколько будет стоить проект также пока не озвучивается.

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В пяти районах Тюмени создадут пересадочные узлы, при помощи которых пассажиры пригородного транспорта смогут удобно пересаживаться на городские автобусы. Информация содержится в Генеральном плане города. Об этом URA.RU рассказали в мэрии Тюмени. «В составе Генерального плана Тюмени предлагается строительство транспортно-пересадочных узлов. Они будут совмещены с конечными пунктами городского общественного транспорта. Таким образом, для пассажиров будет обеспечена возможность удобной пересадки с пригородных на городские маршруты», — рассказали в мэрии. Комплексы будут созданы в следующих местах: При этом точные сроки реализации изменений неизвестны. Сколько будет стоить проект также пока не озвучивается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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