15 июля 2024

В тюменских ТЦ началась летняя распродажа со скидками до 70%

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Скидки действуют на летний ассортимент
Скидки действуют на летний ассортимент Фото:

В тюменских торговых центрах начались летние распродажи. Скидки доходят до 70%. Информация об акциях опубликована на сайтах ТРЦ.

«Магазин женской одежды запускает летнюю распродажу! Скидки от 30 до 70% на выделенный ассортимент», — такую акцию предлагают в одном из магазинов ТРЦ «Сити Молл».

В ТРЦ «Кристалл», «Гудвин» и «Солнечный» предлагают скидки на одежду, обувь, и аксессуары. Акции действуют только на летние коллекции и доходят до 70%.

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В тюменских торговых центрах начались летние распродажи. Скидки доходят до 70%. Информация об акциях опубликована на сайтах ТРЦ. «Магазин женской одежды запускает летнюю распродажу! Скидки от 30 до 70% на выделенный ассортимент», — такую акцию предлагают в одном из магазинов ТРЦ «Сити Молл». В ТРЦ «Кристалл», «Гудвин» и «Солнечный» предлагают скидки на одежду, обувь, и аксессуары. Акции действуют только на летние коллекции и доходят до 70%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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