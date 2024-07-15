В тюменских ТЦ началась летняя распродажа со скидками до 70%

Скидки действуют на летний ассортимент
В тюменских торговых центрах начались летние распродажи. Скидки доходят до 70%. Информация об акциях опубликована на сайтах ТРЦ.
«Магазин женской одежды запускает летнюю распродажу! Скидки от 30 до 70% на выделенный ассортимент», — такую акцию предлагают в одном из магазинов ТРЦ «Сити Молл».
В ТРЦ «Кристалл», «Гудвин» и «Солнечный» предлагают скидки на одежду, обувь, и аксессуары. Акции действуют только на летние коллекции и доходят до 70%.
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