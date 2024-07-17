Курганский сенатор Муратов предложил изменить требования к оборонке

18 июля 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

Сенатор Сергей Муратов предложил новации в законодательство для оборонных предприятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский сенатор Сергей Муратов внес на рассмотрение два законопроекта для снижения давления на оборонные предприятия. Среди них: возможность избежать штрафов за нарушения, если они будут устранены до возбуждения производства. Также — информирование антимонопольного органа о тех изменениях цен, которые будут определены Правительством РФ, пишет Муратов в своем telegram-канале. «Первый закон позволяет хозяйствующему субъекту повысить оперативность реагирования на нарушения за счет предоставления возможности ответственному лицу, которому выдано предписание, добровольно устранить нарушение до возбуждения административного производства», — заявил Муратов. По его словам, это даст возможность избежать последствий административного правонарушения, а также существенно снизит нагрузку на наши оборонные предприятия. Согласно второму закону, предложенному Муратовым, головные исполнители в условиях санкций обязаны сообщать в антимонопольный орган о всех фактах повышения цен поставщиками. «Однако цены на услуги и товары особенно подвержены неконтролируемым изменениям, независимо от воли поставщика. В этой связи Федеральный закон устанавливает обязанность предоставлять информацию об изменении цен только в случаях, которые будут определены Правительством РФ», — подчеркнул сенатор. Ранее URA.RU писало, что сенатор Муратов предложил заводам вкладывать деньги в роботов. В России, по его мнению, нужно роботизировать производство на предприятиях вместо того, чтобы бороться с дефицитом кадров с помощью мигрантов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский сенатор Сергей Муратов внес на рассмотрение два законопроекта для снижения давления на оборонные предприятия. Среди них: возможность избежать штрафов за нарушения, если они будут устранены до возбуждения производства. Также — информирование антимонопольного органа о тех изменениях цен, которые будут определены Правительством РФ, пишет Муратов в своем telegram-канале. «Первый закон позволяет хозяйствующему субъекту повысить оперативность реагирования на нарушения за счет предоставления возможности ответственному лицу, которому выдано предписание, добровольно устранить нарушение до возбуждения административного производства», — заявил Муратов. По его словам, это даст возможность избежать последствий административного правонарушения, а также существенно снизит нагрузку на наши оборонные предприятия. Согласно второму закону, предложенному Муратовым, головные исполнители в условиях санкций обязаны сообщать в антимонопольный орган о всех фактах повышения цен поставщиками. «Однако цены на услуги и товары особенно подвержены неконтролируемым изменениям, независимо от воли поставщика. В этой связи Федеральный закон устанавливает обязанность предоставлять информацию об изменении цен только в случаях, которые будут определены Правительством РФ», — подчеркнул сенатор. Ранее URA.RU писало, что сенатор Муратов предложил заводам вкладывать деньги в роботов. В России, по его мнению, нужно роботизировать производство на предприятиях вместо того, чтобы бороться с дефицитом кадров с помощью мигрантов.