21 июля 2024

Из тюменских аптек исчез японский препарат для диабетиков

Из аптек Тюмени исчез препарат для больных диабетом «Суглат»
© Служба новостей «URA.RU»
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Препарат исчез из аптек уже давно
Препарат исчез из аптек уже давно Фото:

Из аптек Тюмени исчез японский препарат для больных диабетом «Суглат». Об этом URA.RU рассказали представители сразу нескольких аптек.

«Препарата «Суглат» больше нет в наличии. По какой причине – неизвестно», – рассказали в аптеке «Эконом».

В сети аптек «Реагент» также подтвердили дефицит препарата. Там ответили, что «Суглат» не поступал в продажу уже давно. По словам фармацевта, поставщики перестали завозить лекарство на местный рынок.

Заведующая аптекой «ЮниМед» Олеся Шварц сообщила, что в их пункт этот препарат не закупают. По ее словам, он не самый востребованный и ему можно подобрать более дешевые аналоги.

Препарат «Суглат» выписывают в качестве лечения диабета 2 типа. Он производится японской фармкомпанией.

Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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Из аптек Тюмени исчез японский препарат для больных диабетом «Суглат». Об этом URA.RU рассказали представители сразу нескольких аптек. «Препарата «Суглат» больше нет в наличии. По какой причине – неизвестно», – рассказали в аптеке «Эконом». В сети аптек «Реагент» также подтвердили дефицит препарата. Там ответили, что «Суглат» не поступал в продажу уже давно. По словам фармацевта, поставщики перестали завозить лекарство на местный рынок. Заведующая аптекой «ЮниМед» Олеся Шварц сообщила, что в их пункт этот препарат не закупают. По ее словам, он не самый востребованный и ему можно подобрать более дешевые аналоги. Препарат «Суглат» выписывают в качестве лечения диабета 2 типа. Он производится японской фармкомпанией. Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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