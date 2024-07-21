Из тюменских аптек исчез японский препарат для диабетиков

Из аптек Тюмени исчез японский препарат для больных диабетом «Суглат». Об этом URA.RU рассказали представители сразу нескольких аптек.
«Препарата «Суглат» больше нет в наличии. По какой причине – неизвестно», – рассказали в аптеке «Эконом».
В сети аптек «Реагент» также подтвердили дефицит препарата. Там ответили, что «Суглат» не поступал в продажу уже давно. По словам фармацевта, поставщики перестали завозить лекарство на местный рынок.
Заведующая аптекой «ЮниМед» Олеся Шварц сообщила, что в их пункт этот препарат не закупают. По ее словам, он не самый востребованный и ему можно подобрать более дешевые аналоги.
Препарат «Суглат» выписывают в качестве лечения диабета 2 типа. Он производится японской фармкомпанией.
Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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