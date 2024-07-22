Путин назначил Курынина замминистра МЧС России

23 июля 2024 в 00:53 Размер текста - 17 +

Путин подписал новый указ о назначении замминистра МЧС России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин назначил Романа Курынина на должность заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Официальный документ, утверждающий это решение, был опубликован на портале официального опубликования правовых актов. «Назначить Курынина Романа Викторовича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» — говорится в указе. Курынин ранее занимал должность руководителя территориального органа Росздравнадзора. Курынин родился в 1981 году в Тамбовской области. Окончил Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова по специальности лечебное дело. Ранее из МЧС России уволился статс-секретарь — замминистра Алексей Серко. Он подал рапорт об уходе из МЧС по собственному желанию, сообщал ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин назначил Романа Курынина на должность заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Официальный документ, утверждающий это решение, был опубликован на портале официального опубликования правовых актов. «Назначить Курынина Романа Викторовича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» — говорится в указе. Курынин ранее занимал должность руководителя территориального органа Росздравнадзора. Курынин родился в 1981 году в Тамбовской области. Окончил Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова по специальности лечебное дело. Ранее из МЧС России уволился статс-секретарь — замминистра Алексей Серко. Он подал рапорт об уходе из МЧС по собственному желанию, сообщал ТАСС.