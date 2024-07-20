ТАСС: из МЧС уволился статс-секретарь — замминистра Серко

20 июля 2024 в 07:33 Размер текста - 17 +

Алексей Серко покинул свой пост в МЧС Фото: Илья Московец © URA.RU Статс-секретарь — замминистра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Алексей Серко покинул свой пост в МЧС. Об этом сообщили в силовых структурах. «Серко, курировавший законотворческую деятельность, взаимодействие с органами власти, Госдумой и Советом Федерации, освобожден от занимаемой должности», — сказал собеседник ТАСС. Он добавил, что Серко подал рапорт об уходе из МЧС по собственному желанию. Алексей Серко приступил к исполнению обязанностей статс-секретаря — замминистра в летом 2018 года. В настоящее время не уточняется, кто займет его место. В МЧС продолжают оставаться вакантными ключевые должности, включая пост первого заместителя министра, который не заполняется уже полтора года после ухода генерал-полковника внутренней службы Александра Чуприяна, а также две должности заместителей главы ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Статс-секретарь — замминистра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Алексей Серко покинул свой пост в МЧС. Об этом сообщили в силовых структурах. «Серко, курировавший законотворческую деятельность, взаимодействие с органами власти, Госдумой и Советом Федерации, освобожден от занимаемой должности», — сказал собеседник ТАСС. Он добавил, что Серко подал рапорт об уходе из МЧС по собственному желанию. Алексей Серко приступил к исполнению обязанностей статс-секретаря — замминистра в летом 2018 года. В настоящее время не уточняется, кто займет его место. В МЧС продолжают оставаться вакантными ключевые должности, включая пост первого заместителя министра, который не заполняется уже полтора года после ухода генерал-полковника внутренней службы Александра Чуприяна, а также две должности заместителей главы ведомства.