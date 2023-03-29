Путин уволил замглавы МЧС Чуприяна

Президент России Владимир Путин отправил в отставку заместителя главы МЧС, генерал-полковника Александра Чуприяна. Соответствующий указ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича от должности первого заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится
Чуприян занимал пост заместителя главы МЧС с 2018 по 2023 год. Также он был врио министра чрезвычайных ситуаций с 2021 по 2022 год после смерти предыдущего главы ведомства Евгения Зиничева.
Накануне Путин отправил в отставку губернатора Омской области Александра Буркова. На пост врио главы региона российский лидер назначил Виталия Хоценко, передает
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