Путин уволил замглавы МЧС Чуприяна

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Александр Чуприян был заместителем главы МЧС с 2018 по 2023 год
Александр Чуприян был заместителем главы МЧС с 2018 по 2023 год Фото:

Президент России Владимир Путин отправил в отставку заместителя главы МЧС, генерал-полковника Александра Чуприяна. Соответствующий указ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича от должности первого заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в сообщении. Документ вступает в силу со дня подписания.

Чуприян занимал пост заместителя главы МЧС с 2018 по 2023 год. Также он был врио министра чрезвычайных ситуаций с 2021 по 2022 год после смерти предыдущего главы ведомства Евгения Зиничева.

Накануне Путин отправил в отставку губернатора Омской области Александра Буркова. На пост врио главы региона российский лидер назначил Виталия Хоценко, передает MK.RU.

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Президент России Владимир Путин отправил в отставку заместителя главы МЧС, генерал-полковника Александра Чуприяна. Соответствующий указ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. «Освободить генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича от должности первого заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в сообщении. Документ вступает в силу со дня подписания. Чуприян занимал пост заместителя главы МЧС с 2018 по 2023 год. Также он был врио министра чрезвычайных ситуаций с 2021 по 2022 год после смерти предыдущего главы ведомства Евгения Зиничева. Накануне Путин отправил в отставку губернатора Омской области Александра Буркова. На пост врио главы региона российский лидер назначил Виталия Хоценко, передает MK.RU.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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