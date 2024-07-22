22 июля 2024

В тюменском парке обустроят подвесной мост

В Тюмени в парке Константина Лагунова создадут подвесной мост
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Парк сдадут уже осенью 2024 года
Парк сдадут уже осенью 2024 года Фото:

В Тюмени в строящемся парке Константина Лагунова планируют создать подвесной мост. Об этом во врем рабочей поездке, на которой присутствовали журналисты URA.RU, рассказал губернатор региона Александр Моор. Парк сдадут уже осенью 2024 года.

"Парк планируют сдать осенью 2024. Также в нем планируют построить подвесной мост. Территорию парка благоустраивают с учетом мнения жителей, более 20 тысяч человек голосовали на платформе", — передает корреспондент URA.RU слова Александра Моора. 

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в следующем году может появиться бесплатный пляж на озере Круглое. Как отметил губернатор, анализы качества воды показывают, что водоем пригоден для купания.

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В Тюмени в строящемся парке Константина Лагунова планируют создать подвесной мост. Об этом во врем рабочей поездке, на которой присутствовали журналисты URA.RU, рассказал губернатор региона Александр Моор. Парк сдадут уже осенью 2024 года. "Парк планируют сдать осенью 2024. Также в нем планируют построить подвесной мост. Территорию парка благоустраивают с учетом мнения жителей, более 20 тысяч человек голосовали на платформе", — передает корреспондент URA.RU слова Александра Моора.  Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в следующем году может появиться бесплатный пляж на озере Круглое. Как отметил губернатор, анализы качества воды показывают, что водоем пригоден для купания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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