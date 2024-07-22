Первый секретарь тюменской КПРФ остался без сторонников

На место ушедшего Бориса Князькина (ревизора коммунистов) поставили Александра Изотова. Он всегда считался правой рукой Казанцевой, однако, вопреки ожиданиям "красной леди", начал оказывать на нее давление. Протеже Казанцевой был завербован на сторону ее конкурентов, которые планируют занять ее место после февральских выборов, — предполагают источники URA.RU.
“Александр Изотов был "помазанником" Казанцевой. Она двигала его по карьерной лестнице. Однако, сейчас, он доставляет ей массу проблем", — сообщают анонимные источники URA.RU.
Ранее стало известно, что Князькин покинул партию. Сообщается, что недовольство внутри КПРФ растет и из нее уходит все больше сторонников.
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