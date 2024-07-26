Тюменские силовики перейдут на усиленный режим

Более 1000 сотрудников полиции и Росгвардии будут патрулировать улицы в Тюмени
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В день города более тысячи сотрудников полиции и Росгвардии будут патрулировать улицы
В день города более тысячи сотрудников полиции и Росгвардии будут патрулировать улицы Фото:

В День города, который пройдет в Тюмени 27 июля, тюменские силовики перейдут на усиленный режим несения службы. Об этом сообщили в мэрии.

«УМВД России по городу Тюмени подготовлен расчет сил и средств для охраны общественного порядка. Всего планируется задействовать более 1000 сотрудников полиции и Росгвардии», — рассказали в администрации Тюмени.

Там также сообщили, что площадки, где будут проводиться праздничные мероприятия, досмотрят сотрудники ОМОН и кинологи. Наряды полиции будут дежурить в городе весь день.

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В День города, который пройдет в Тюмени 27 июля, тюменские силовики перейдут на усиленный режим несения службы. Об этом сообщили в мэрии. «УМВД России по городу Тюмени подготовлен расчет сил и средств для охраны общественного порядка. Всего планируется задействовать более 1000 сотрудников полиции и Росгвардии», — рассказали в администрации Тюмени. Там также сообщили, что площадки, где будут проводиться праздничные мероприятия, досмотрят сотрудники ОМОН и кинологи. Наряды полиции будут дежурить в городе весь день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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