В день города более тысячи сотрудников полиции и Росгвардии будут патрулировать улицы
В День города, который пройдет в Тюмени 27 июля, тюменские силовики перейдут на усиленный режим несения службы. Об этом сообщили в мэрии.
«УМВД России по городу Тюмени подготовлен расчет сил и средств для охраны общественного порядка. Всего планируется задействовать более 1000 сотрудников полиции и Росгвардии», — рассказали в администрации Тюмени.
Там также сообщили, что площадки, где будут проводиться праздничные мероприятия, досмотрят сотрудники ОМОН и кинологи. Наряды полиции будут дежурить в городе весь день.
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