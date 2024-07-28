Дожди будут заливать Курган от зари до заката

Период непогоды в регионе близок к завершению
В Кургане 29 июля весь день будет лить дождь. Об этом свидетельствует прогноз метеорологов.
«В Кургане в понедельник, 29 июля, ночью, утром, днем и вечером ожидаются небольшие дожди и облачная погода. Температура в этот день не поднимется выше 18 градусов. В регионе будет теплее — до 20», — указано на портале Gismeteo.
Ранее жителей Курганской области обрадовали скорым окончанием дождливого периода и возвращением жары. Предположительно, 1 августа столбик термометра поднимется до отметки в 29 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!