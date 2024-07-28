28 июля 2024
27 июля 2024

Дожди будут заливать Курган от зари до заката

© Служба новостей «URA.RU»
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Период непогоды в регионе близок к завершению
Период непогоды в регионе близок к завершению Фото:

В Кургане 29 июля весь день будет лить дождь. Об этом свидетельствует прогноз метеорологов.

«В Кургане в понедельник, 29 июля, ночью, утром, днем и вечером ожидаются небольшие дожди и облачная погода. Температура в этот день не поднимется выше 18 градусов. В регионе будет теплее — до 20», — указано на портале Gismeteo.

Ранее жителей Курганской области обрадовали скорым окончанием дождливого периода и возвращением жары. Предположительно, 1 августа столбик термометра поднимется до отметки в 29 градусов.

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В Кургане 29 июля весь день будет лить дождь. Об этом свидетельствует прогноз метеорологов. «В Кургане в понедельник, 29 июля, ночью, утром, днем и вечером ожидаются небольшие дожди и облачная погода. Температура в этот день не поднимется выше 18 градусов. В регионе будет теплее — до 20», — указано на портале Gismeteo. Ранее жителей Курганской области обрадовали скорым окончанием дождливого периода и возвращением жары. Предположительно, 1 августа столбик термометра поднимется до отметки в 29 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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