31 июля 2024

В Тюмени из-за велосипедистов перекроют дорогу. Карта

В Тюмени из-за соревнований по велоспорту перекроют улицу Лесопарковая
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Экопарк Затюменский. Тюмень, колесо, велосипеды
Ограничения продлятся с 8 до 16 часов 10 августа Фото:

В Тюмени из-за соревнований по велоспорту перекроют движение по улице Лесопарковой. Ограничение будет действовать 10 августа с 8 до 16 часов. Об этом сообщили в городской администрации.

«10 августа в связи проведением спортивного мероприятия „велогонка-критериум“, планируется прекращение движения транспортных средств по улице Лесопарковой от дома № 9 до пересечения с улицей Дамбовской», — сообщили в мэрии. Ограничение продлится с 8 утра до 16 часов дня.

Водителям предлагают объезжать участок по улицам Казачьи Луга, Западносибирская и Дамбовская. На территории установлены дорожные знаки.

Схема объезда перекрытия дороги 10 августа
Схема объезда перекрытия дороги 10 августа

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В Тюмени из-за соревнований по велоспорту перекроют движение по улице Лесопарковой. Ограничение будет действовать 10 августа с 8 до 16 часов. Об этом сообщили в городской администрации. «10 августа в связи проведением спортивного мероприятия „велогонка-критериум“, планируется прекращение движения транспортных средств по улице Лесопарковой от дома № 9 до пересечения с улицей Дамбовской», — сообщили в мэрии. Ограничение продлится с 8 утра до 16 часов дня. Водителям предлагают объезжать участок по улицам Казачьи Луга, Западносибирская и Дамбовская. На территории установлены дорожные знаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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