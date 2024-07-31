Ограничения продлятся с 8 до 16 часов 10 августа
В Тюмени из-за соревнований по велоспорту перекроют движение по улице Лесопарковой. Ограничение будет действовать 10 августа с 8 до 16 часов. Об этом сообщили в городской администрации.
«10 августа в связи проведением спортивного мероприятия „велогонка-критериум“, планируется прекращение движения транспортных средств по улице Лесопарковой от дома № 9 до пересечения с улицей Дамбовской», — сообщили в мэрии. Ограничение продлится с 8 утра до 16 часов дня.
Водителям предлагают объезжать участок по улицам Казачьи Луга, Западносибирская и Дамбовская. На территории установлены дорожные знаки.
Схема объезда перекрытия дороги 10 августа
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