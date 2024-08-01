«Вопрос про преемника решаю не я»: главные заявления Пескова

Песков впервые признался, что стал дедушкой, у него есть внучка Алиса

01 августа 2024 в 21:55 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков выразил мнение о возможных преемниках на своей должности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение о возможных преемниках на своей должности. Он впервые рассказал о своей внучке Алисе, а также о службе сына Николая на передовой. Песков прокомментировал отсутствие планов по проведению мирного саммита по Украине и вопрос обмена пленными в беседе с журналистами на радиостанции «Комсомольская правда». Главные заявления пресс-секретаря президента России — в материале URA.RU. Отсутствие подготовки к мирному саммиту с участием России Песков заявил, что никакого мирного саммита по Украине с участием России пока не готовится. Он отметил, что диалог с Украиной возможен, но доверять офису украинского лидера Владимира Зеленского нельзя. Песков подчеркнул, что Россия продолжает следить за ситуацией и готова к переговорам при соблюдении определенных условий. Подробности личной жизни В беседе Песков впервые рассказал о своей внучке Алисе. Она достаточно взрослая, уже учится в школе. Но сколько лет, говорить пресс-секретарь президента отказывается. Беседует с ней редко, но очень интересно. Он также упомянул о службе своего сына Николая на СВО. Говоря о нем и других военных, Песков отметил их самоотверженность. Представитель Кремля уточнил, что его сын подписал контракт на шесть месяцев и честно отслужил. Возможные преемники Песков рассказал о претендентах среди многих талантливых людей на его должность. Он также отметил, что данный вопрос находится вне поля юрисдикции пресс-секретаря. Огромное количество талантливых людей могут занять место и быть даже лучше. Перестановки в Администрации Президента Пресс-секретарь отметил текущие перестановки в Администрации Президента, указав на их регулярность и необходимость. По его словам, изменения направлены на повышение эффективности работы администрации. Внутренние перестановки помогают лучше адаптироваться к текущим вызовам и задачам. Политический аспект обмена пленными Песков выразил мнение, что обмен пленными возможен только при соблюдении определенных политических условий. Он предполагает обмен лишь при учете точных политических условий и готовности сторон к диалогу. Кремль всегда открыт к обсуждению этой темы и даст комментарий своевременно. Личная позиция к критике от Путина Песков отреагировал на слова президента РФ о том, что он иногда «несет пургу». Он отметил красочность публичной критики президента РФ, а ее отсутствие, как самую высокую похвалу. Восприятие комментариев Путина для Пескова это часть профессионального диалога и рассмотрения возможности улучшения своей работы. Открытие Олимпиады Пресс-секретарь отметил, что Путин не видел открытие Олимпиады в Париже и сам Песков видел только несколько вырезок. Они ему понравились. Сама идея очень необычная. Можно было бы говорить, что это очень красиво, если бы не ужасающие эксцессы, добавил Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение о возможных преемниках на своей должности. Он впервые рассказал о своей внучке Алисе, а также о службе сына Николая на передовой. Песков прокомментировал отсутствие планов по проведению мирного саммита по Украине и вопрос обмена пленными в беседе с журналистами на радиостанции «Комсомольская правда». Главные заявления пресс-секретаря президента России — в материале URA.RU. Песков заявил, что никакого мирного саммита по Украине с участием России пока не готовится. Он отметил, что диалог с Украиной возможен, но доверять офису украинского лидера Владимира Зеленского нельзя. Песков подчеркнул, что Россия продолжает следить за ситуацией и готова к переговорам при соблюдении определенных условий. В беседе Песков впервые рассказал о своей внучке Алисе. Она достаточно взрослая, уже учится в школе. Но сколько лет, говорить пресс-секретарь президента отказывается. Беседует с ней редко, но очень интересно. Он также упомянул о службе своего сына Николая на СВО. Говоря о нем и других военных, Песков отметил их самоотверженность. Представитель Кремля уточнил, что его сын подписал контракт на шесть месяцев и честно отслужил. Песков рассказал о претендентах среди многих талантливых людей на его должность. Он также отметил, что данный вопрос находится вне поля юрисдикции пресс-секретаря. Огромное количество талантливых людей могут занять место и быть даже лучше. Пресс-секретарь отметил текущие перестановки в Администрации Президента, указав на их регулярность и необходимость. По его словам, изменения направлены на повышение эффективности работы администрации. Внутренние перестановки помогают лучше адаптироваться к текущим вызовам и задачам. Песков выразил мнение, что обмен пленными возможен только при соблюдении определенных политических условий. Он предполагает обмен лишь при учете точных политических условий и готовности сторон к диалогу. Кремль всегда открыт к обсуждению этой темы и даст комментарий своевременно. Песков отреагировал на слова президента РФ о том, что он иногда «несет пургу». Он отметил красочность публичной критики президента РФ, а ее отсутствие, как самую высокую похвалу. Восприятие комментариев Путина для Пескова это часть профессионального диалога и рассмотрения возможности улучшения своей работы. Пресс-секретарь отметил, что Путин не видел открытие Олимпиады в Париже и сам Песков видел только несколько вырезок. Они ему понравились. Сама идея очень необычная. Можно было бы говорить, что это очень красиво, если бы не ужасающие эксцессы, добавил Песков.