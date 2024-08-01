Курганец заплатит крупный штраф за взяточничество на руководящей должности в РЖД

Бывший главный инженер Шадринской дистанции электроснабжения (Курганская область), входящей в структуру ОАО «РЖД» Трансэнерго, осужден за получение взяток. Мужчина признал вину и заплатит штраф в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщил telegram-канал «Правосудие в Зауралье».
«За совершение коррупционных преступлений бывшему руководителю назначен штраф в размере 3 млн рублей<…> c учетом времени, проведенного под стражей и домашним арестом, был уменьшен до 2 млн», — уточнили в пресс-службе судебной системы Курганской области. Подсудимый признал свою вину и выразил раскаяние. Приговор в законную силу не вступил.
Расследованием уголовного дела занимались сотрудники следственного управления СК России по Курганской области. Судебное разбирательство установило, что мужчина в период с 2020 по 2023 год получил от представителей коммерческих организаций взятки на общую сумму более 1 млн рублей за незаконные действия и попустительство по службе. В дополнение к штрафу ему запрещено заниматься определенной деятельностью на срок 4 года.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники курганского УФСБ задержали бывшего инженера в Челябинске. Ему было предъявлено обвинение в получении взяток за фактически неисполненные работы. Мужчина был заключен под стражу.
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Бывший главный инженер Шадринской дистанции электроснабжения (Курганская область), входящей в структуру ОАО «РЖД» Трансэнерго, осужден за получение взяток. Мужчина признал вину и заплатит штраф в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщил telegram-канал «Правосудие в Зауралье». «За совершение коррупционных преступлений бывшему руководителю назначен штраф в размере 3 млн рублей<…> c учетом времени, проведенного под стражей и домашним арестом, был уменьшен до 2 млн», — уточнили в пресс-службе судебной системы Курганской области. Подсудимый признал свою вину и выразил раскаяние. Приговор в законную силу не вступил. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники следственного управления СК России по Курганской области. Судебное разбирательство установило, что мужчина в период с 2020 по 2023 год получил от представителей коммерческих организаций взятки на общую сумму более 1 млн рублей за незаконные действия и попустительство по службе. В дополнение к штрафу ему запрещено заниматься определенной деятельностью на срок 4 года. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники курганского УФСБ задержали бывшего инженера в Челябинске. Ему было предъявлено обвинение в получении взяток за фактически неисполненные работы. Мужчина был заключен под стражу.