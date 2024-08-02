Красиков служил в ФСБ и переговоры с ЦРУ по заключенным: главные заявления Пескова

Песков: Кремль не следил за боем трансгендера на Олимпиаде

02 августа 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Кремль не следил за боем трансгендера на Олимпиаде, это не интересно, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил слухи о том, что вернувшийся в страну в рамках обмена россиянин Вадим Красиков служил в ФСБ. Он объяснил, почему глава России Владимир Путин лично встретил возвращенных граждан страны и назвал абсурдом служи о том, что РФ пополняет «обменный фонд» для торгов с Западом. Песков также отметил, что Кремль не следил за боем трансгендера на Олимпиаде. Все главные заявления пресс-секретаря 2 августа — в материале URA.RU. Вернувшийся в РФ Красиков служил в ФСБ По словам Пескова, вернувшийся в РФ 1 августа в рамках обмена Вадим Красиков действительно служил в ФСБ. Он также отметил, что среди коллег экс-сотрудника силового ведомства было несколько человек из охраны президента России. Путин прибыл во Внуково, чтобы встретиться с освобожденными Пресс-секретарь президента также сообщил, что Путин лично прибыл в аэропорт Внуково, чтобы встретиться с освобожденными из заключения россиянами, ради оказания им дани уважения за служение родине. Песков выразил значимость этого жеста, отметив, что благодаря усилиям многих людей, эти граждане смогли вернуться домой после трудных испытаний. Он также подчеркнул, что судьба всех россиян, находящихся в заключении за рубежом, является предметом постоянной озабоченности для российских ведомств. Россия продолжит работу, по возвращению граждан РФ в страну. Россия пополняет «обменный фонд» для торга с Западом Ответ на заявления Запада о том, что Россия пополняет «обменный фонд» за счет дел против диссидентов, Песков предложил рассмотреть аресты россиян за рубежом, особенно в США, и задать вопрос о целях, которые преследуют американские власти. Он назвал эти обвинения необоснованными и абсурдными. Обмен и мирное соглашение по Украине Отвечая на вопрос о том, может ли обмен освобожденными гражданами быть признаком готовности России к компромиссам по мирному соглашению по Украине, Песков уточнил, что это разные направления работы и ситуации. По его словам, работа по линии ФСБ-ЦРУ требовала сложных переговоров и включала в себя множество стран, но ситуация с Украиной имеет другие принципы, связанные с национальными интересами и безопасностью РФ. Путин заслушал доклад Куйвашева об обрушении дома Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался перед Путиным о ликвидации последствий обрушения дома в Нижнем Тагиле. По словам Пескова, российскому лидеру доложили о работе оперативного штаба, созданного в связи с трагедией, об организации пунктов временного размещения граждан, о том как оказывается помощь пострадавшим. Кремль о скандале на Олимпиаде в Париже Песков прокомментировал последний скандал на Олимпиаде в Париже, связанный с боксерским поединком между трансгендером из Алжира и итальянской спортсменкой. Он отметил, что в Кремле не следили за данным событием и выразил сожаление по поводу того, что олимпийское движение подвергается влиянию псевдолиберальных тенденций. Песков также поностальгировал по поводу времен, когда Международный олимпийский комитет и идеалы олимпизма были ближе к классическим представлениям. Возможное интервью Владимира Путина иностранному журналисту По словам Пескова, если российский лидер сочтет нужным, он может дать интервью журналисту Эвану Гершковичу. Кремль будет готовиться к такому интервью, если поступит соответствующая заявка от зарубежного СМИ и президент решит, что это необходимо. Изменения в льготной ипотеке для IT-специалистов Дмитрий Песков объявил об изменениях в льготной ипотеке для IT-специалистов, целью которых является предотвращение злоупотреблений. Он подчеркнул, что специалисты, желающие работать в России, не столкнутся с проблемами, однако было необходимо ввести новые правила для предотвращения возможных злоупотреблений со стороны тех, кто хочет использовать льготный режим не по назначению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил слухи о том, что вернувшийся в страну в рамках обмена россиянин Вадим Красиков служил в ФСБ. Он объяснил, почему глава России Владимир Путин лично встретил возвращенных граждан страны и назвал абсурдом служи о том, что РФ пополняет «обменный фонд» для торгов с Западом. Песков также отметил, что Кремль не следил за боем трансгендера на Олимпиаде. Все главные заявления пресс-секретаря 2 августа — в материале URA.RU. По словам Пескова, вернувшийся в РФ 1 августа в рамках обмена Вадим Красиков действительно служил в ФСБ. Он также отметил, что среди коллег экс-сотрудника силового ведомства было несколько человек из охраны президента России. Пресс-секретарь президента также сообщил, что Путин лично прибыл в аэропорт Внуково, чтобы встретиться с освобожденными из заключения россиянами, ради оказания им дани уважения за служение родине. Песков выразил значимость этого жеста, отметив, что благодаря усилиям многих людей, эти граждане смогли вернуться домой после трудных испытаний. Он также подчеркнул, что судьба всех россиян, находящихся в заключении за рубежом, является предметом постоянной озабоченности для российских ведомств. Россия продолжит работу, по возвращению граждан РФ в страну. Ответ на заявления Запада о том, что Россия пополняет «обменный фонд» за счет дел против диссидентов, Песков предложил рассмотреть аресты россиян за рубежом, особенно в США, и задать вопрос о целях, которые преследуют американские власти. Он назвал эти обвинения необоснованными и абсурдными. Отвечая на вопрос о том, может ли обмен освобожденными гражданами быть признаком готовности России к компромиссам по мирному соглашению по Украине, Песков уточнил, что это разные направления работы и ситуации. По его словам, работа по линии ФСБ-ЦРУ требовала сложных переговоров и включала в себя множество стран, но ситуация с Украиной имеет другие принципы, связанные с национальными интересами и безопасностью РФ. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался перед Путиным о ликвидации последствий обрушения дома в Нижнем Тагиле. По словам Пескова, российскому лидеру доложили о работе оперативного штаба, созданного в связи с трагедией, об организации пунктов временного размещения граждан, о том как оказывается помощь пострадавшим. Песков прокомментировал последний скандал на Олимпиаде в Париже, связанный с боксерским поединком между трансгендером из Алжира и итальянской спортсменкой. Он отметил, что в Кремле не следили за данным событием и выразил сожаление по поводу того, что олимпийское движение подвергается влиянию псевдолиберальных тенденций. Песков также поностальгировал по поводу времен, когда Международный олимпийский комитет и идеалы олимпизма были ближе к классическим представлениям. По словам Пескова, если российский лидер сочтет нужным, он может дать интервью журналисту Эвану Гершковичу. Кремль будет готовиться к такому интервью, если поступит соответствующая заявка от зарубежного СМИ и президент решит, что это необходимо. Дмитрий Песков объявил об изменениях в льготной ипотеке для IT-специалистов, целью которых является предотвращение злоупотреблений. Он подчеркнул, что специалисты, желающие работать в России, не столкнутся с проблемами, однако было необходимо ввести новые правила для предотвращения возможных злоупотреблений со стороны тех, кто хочет использовать льготный режим не по назначению.