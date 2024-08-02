Простые десерты из ямальской морошки, которые можно приготовить дома

На Ямале наступил сезон сбора морошки. Уже в конце июля жители округа начали собирать ягоду ведрами. Помимо неоспоримой пользы морошки в свежем виде, ее можно заготовить на несколько месяцев вперед, а также приготовить в виде десерта. О простых и быстрых рецептах царской ягоды в материале URA.RU.
Моченая морошка
Простой древнерусский рецепт блюда из морошки, который подавался еще к царскому столу. Преимущество моченой морошки в том, что ее можно употреблять через несколько месяцев, а значит осенью и зимой организм получит дополнительные витамины.
- В деревянную кадку поместить свежую морошку, ягоды не должны быть перезревшими;
- Прокипятить воду с сахаром, чтобы получился сироп;
- Остывшим сиропом залить морошку в кадке и накрыть деревянной крышкой, которую нужно прижать небольшим грузом;
- Готовность моченой морошки — три-пять месяцев.
Компот из морошки
Классический рецепт освежающего и полезного напитка с большим количеством витаминов. Одно из лучших решений для домашнего напитка.
- Ягоды морошки (300 грамм) засыпать сахаром или залить медом по вкусу;
- Довести до кипения подержать на огне 10 минут;
- Дать напитку настояться.
Домашнее мороженое с морошкой
Классический северный десерт, который легко приготовить дома. При минимуме ингредиентов получается полезное и вкусное блюдо.
- Миксером взбить яйцо до густой пены, продолжая взбивание, высыпать сахар (90 грамм);
- Аккуратно залить жирные сливки (240 мл) и взбивать до пышной массы;
- Добавить молоко (120 мл) и добавить ягоды морошки, после чего основательно взбить;
- Готовую массу переложить в емкость с металлической крышкой и поставить в морозилку на 15 минут;
- Немного застывшую массу вновь взбить венчиком и снова убрать в морозилку. Повторить взбивание каждые полчаса, пока мороженое полностью не застынет.
Морошка с медом и орехами
Этот десерт обладает мощными антиоксидантными свойствами и наполнен витаминами. Идеален для чаепитий в любое время года.
- Промыть и высушить морошку;
- Выложить в банки, обработанные паром, слоем в три сантиметра;
- Залить ягоды четырьмя столовыми ложками меда;
- Поверх меда снова выложить ягоду и залить медом;
- Ближе к верху банки добавить орехи (грецкие, фундук или миндаль).
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