Простые десерты из ямальской морошки, которые можно приготовить дома

Рецепты десертов из ямальской морошки
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Торговля морошкой на улице. Салехард, морошка, ягоды
Десерты из морошки насыщены витаминами (архивное фото) Фото:

На Ямале наступил сезон сбора морошки. Уже в конце июля жители округа начали собирать ягоду ведрами. Помимо неоспоримой пользы морошки в свежем виде, ее можно заготовить на несколько месяцев вперед, а также приготовить в виде десерта. О простых и быстрых рецептах царской ягоды в материале URA.RU.

Моченая морошка

Простой древнерусский рецепт блюда из морошки, который подавался еще к царскому столу. Преимущество моченой морошки в том, что ее можно употреблять через несколько месяцев, а значит осенью и зимой организм получит дополнительные витамины.

  • В деревянную кадку поместить свежую морошку, ягоды не должны быть перезревшими;
  • Прокипятить воду с сахаром, чтобы получился сироп;
  • Остывшим сиропом залить морошку в кадке и накрыть деревянной крышкой, которую нужно прижать небольшим грузом;
  • Готовность моченой морошки — три-пять месяцев.

Компот из морошки

Классический рецепт освежающего и полезного напитка с большим количеством витаминов. Одно из лучших решений для домашнего напитка.

  • Ягоды морошки (300 грамм) засыпать сахаром или залить медом по вкусу;
  • Довести до кипения подержать на огне 10 минут;
  • Дать напитку настояться.

Домашнее мороженое с морошкой

Классический северный десерт, который легко приготовить дома. При минимуме ингредиентов получается полезное и вкусное блюдо.

  • Миксером взбить яйцо до густой пены, продолжая взбивание, высыпать сахар (90 грамм);
  • Аккуратно залить жирные сливки (240 мл) и взбивать до пышной массы;
  • Добавить молоко (120 мл) и добавить ягоды морошки, после чего основательно взбить;
  • Готовую массу переложить в емкость с металлической крышкой и поставить в морозилку на 15 минут;
  • Немного застывшую массу вновь взбить венчиком и снова убрать в морозилку. Повторить взбивание каждые полчаса, пока мороженое полностью не застынет.

Морошка с медом и орехами

Этот десерт обладает мощными антиоксидантными свойствами и наполнен витаминами. Идеален для чаепитий в любое время года.

  • Промыть и высушить морошку;
  • Выложить в банки, обработанные паром, слоем в три сантиметра;
  • Залить ягоды четырьмя столовыми ложками меда;
  • Поверх меда снова выложить ягоду и залить медом;
  • Ближе к верху банки добавить орехи (грецкие, фундук или миндаль).

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На Ямале наступил сезон сбора морошки. Уже в конце июля жители округа начали собирать ягоду ведрами. Помимо неоспоримой пользы морошки в свежем виде, ее можно заготовить на несколько месяцев вперед, а также приготовить в виде десерта. О простых и быстрых рецептах царской ягоды в материале URA.RU. Моченая морошка Простой древнерусский рецепт блюда из морошки, который подавался еще к царскому столу. Преимущество моченой морошки в том, что ее можно употреблять через несколько месяцев, а значит осенью и зимой организм получит дополнительные витамины. Компот из морошки Классический рецепт освежающего и полезного напитка с большим количеством витаминов. Одно из лучших решений для домашнего напитка. Домашнее мороженое с морошкой Классический северный десерт, который легко приготовить дома. При минимуме ингредиентов получается полезное и вкусное блюдо. Морошка с медом и орехами Этот десерт обладает мощными антиоксидантными свойствами и наполнен витаминами. Идеален для чаепитий в любое время года.
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