Простые десерты из ямальской морошки, которые можно приготовить дома

Рецепты десертов из ямальской морошки

Десерты из морошки насыщены витаминами (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На Ямале наступил сезон сбора морошки. Уже в конце июля жители округа начали собирать ягоду ведрами. Помимо неоспоримой пользы морошки в свежем виде, ее можно заготовить на несколько месяцев вперед, а также приготовить в виде десерта. О простых и быстрых рецептах царской ягоды в материале URA.RU.

Моченая морошка

Простой древнерусский рецепт блюда из морошки, который подавался еще к царскому столу. Преимущество моченой морошки в том, что ее можно употреблять через несколько месяцев, а значит осенью и зимой организм получит дополнительные витамины.

В деревянную кадку поместить свежую морошку, ягоды не должны быть перезревшими;

Прокипятить воду с сахаром, чтобы получился сироп;

Остывшим сиропом залить морошку в кадке и накрыть деревянной крышкой, которую нужно прижать небольшим грузом;

Готовность моченой морошки — три-пять месяцев.

Компот из морошки

Классический рецепт освежающего и полезного напитка с большим количеством витаминов. Одно из лучших решений для домашнего напитка.

Ягоды морошки (300 грамм) засыпать сахаром или залить медом по вкусу;

Довести до кипения подержать на огне 10 минут;

Дать напитку настояться.

Домашнее мороженое с морошкой

Классический северный десерт, который легко приготовить дома. При минимуме ингредиентов получается полезное и вкусное блюдо.

Миксером взбить яйцо до густой пены, продолжая взбивание, высыпать сахар (90 грамм);

Аккуратно залить жирные сливки (240 мл) и взбивать до пышной массы;

Добавить молоко (120 мл) и добавить ягоды морошки, после чего основательно взбить;

Готовую массу переложить в емкость с металлической крышкой и поставить в морозилку на 15 минут;

Немного застывшую массу вновь взбить венчиком и снова убрать в морозилку. Повторить взбивание каждые полчаса, пока мороженое полностью не застынет.

Морошка с медом и орехами

Этот десерт обладает мощными антиоксидантными свойствами и наполнен витаминами. Идеален для чаепитий в любое время года.

Промыть и высушить морошку;

Выложить в банки, обработанные паром, слоем в три сантиметра;

Залить ягоды четырьмя столовыми ложками меда;

Поверх меда снова выложить ягоду и залить медом;

Ближе к верху банки добавить орехи (грецкие, фундук или миндаль).