Тюменские силовики перекрыли незаконный канал легализации мигрантов

Тюменский бизнесмен пойдет под суд за незаконную легализацию мигрантов

02 августа 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Мигранты платили тюменскому бизнесмену, чтобы остаться в России на законных основаниях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени руководитель одной из организаций и его подельница обвиняются в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору и фиктивной постановке на учет иностранцев. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Там уточнили, что рассмотрением уголовного дела займется Центральный суд города. «Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя тюменской организации и его подельника. Они обвиняются по п.„а“ ч. 2 ст. 322.1 УК РФ — организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. И ст. 322.3 УК РФ — фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области. По версии следствия, в период с декабря 2022 по январь 2023 гг. директор фирмы обратился к своей знакомой и предложил ей заняться незаконной легализацией мигрантов на территории РФ. По его просьбе женщина подписывала фиктивные документы, а затем ставила иностранцев на учет в принадлежавших ей квартирах. При этом, каждый из мигрантов платил подельникам деньги. В общей сложности за два месяца им удалось заработать 140 000 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени руководитель одной из организаций и его подельница обвиняются в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору и фиктивной постановке на учет иностранцев. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Там уточнили, что рассмотрением уголовного дела займется Центральный суд города. «Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя тюменской организации и его подельника. Они обвиняются по п.„а“ ч. 2 ст. 322.1 УК РФ — организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. И ст. 322.3 УК РФ — фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области. По версии следствия, в период с декабря 2022 по январь 2023 гг. директор фирмы обратился к своей знакомой и предложил ей заняться незаконной легализацией мигрантов на территории РФ. По его просьбе женщина подписывала фиктивные документы, а затем ставила иностранцев на учет в принадлежавших ей квартирах. При этом, каждый из мигрантов платил подельникам деньги. В общей сложности за два месяца им удалось заработать 140 000 рублей.