Врач Очеретина рассказала курганцам, как правильно загорать

Курганский врач Очеретина: загорать следует до 11 часов утра

Загорать полезно до 11 часов утра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врач-ортопед из Кургана Ирина Очеретина рассказала, что загорать полезно утром, до 11 часов. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

«Важно знать, что загорать полезно утром, до 11 часов, поэтому я всегда прихожу на пляж в 09:00, а ухожу ровно в 11:00. Навстречу мне в начале 12-го большими толпами идут только что проснувшиеся отдыхающие, а некоторые тащат с собой и малышей. Считаю это большой ошибкой — в это время слишком агрессивное солнце», — написала Очеретина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам врача, в следующий раз приходить на пляж следует в 16:00. Очеретина отмечает, что таким способом можно получить ровный загар и честно заработать витамин Д.

Ранее Ирина Очеретина рассказывала, как снять напряжение с поясницы во время долгого перелета. Первое упражнение: руками нужно опереться на подлокотники кресла, чтобы туловище немного приподнялось и разгрузилась поясница. После этого следует сделать несколько движений, напоминающих шаги бедрами на сидении — вперед и назад.