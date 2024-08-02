02 августа 2024

Врач Очеретина рассказала курганцам, как правильно загорать

Курганский врач Очеретина: загорать следует до 11 часов утра
© Служба новостей «URA.RU»
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Отдых. Клипарт. Курган, загар, турция, отдых, отпуск
Загорать полезно до 11 часов утра Фото:

Врач-ортопед из Кургана Ирина Очеретина рассказала, что загорать полезно утром, до 11 часов. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

«Важно знать, что загорать полезно утром, до 11 часов, поэтому я всегда прихожу на пляж в 09:00, а ухожу ровно в 11:00. Навстречу мне в начале 12-го большими толпами идут только что проснувшиеся отдыхающие, а некоторые тащат с собой и малышей. Считаю это большой ошибкой — в это время слишком агрессивное солнце», — написала Очеретина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам врача, в следующий раз приходить на пляж следует в 16:00. Очеретина отмечает, что таким способом можно получить ровный загар и честно заработать витамин Д.

Ранее Ирина Очеретина рассказывала, как снять напряжение с поясницы во время долгого перелета. Первое упражнение: руками нужно опереться на подлокотники кресла, чтобы туловище немного приподнялось и разгрузилась поясница. После этого следует сделать несколько движений, напоминающих шаги бедрами на сидении — вперед и назад.

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Врач-ортопед из Кургана Ирина Очеретина рассказала, что загорать полезно утром, до 11 часов. Об этом она рассказала в своих соцсетях. «Важно знать, что загорать полезно утром, до 11 часов, поэтому я всегда прихожу на пляж в 09:00, а ухожу ровно в 11:00. Навстречу мне в начале 12-го большими толпами идут только что проснувшиеся отдыхающие, а некоторые тащат с собой и малышей. Считаю это большой ошибкой — в это время слишком агрессивное солнце», — написала Очеретина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам врача, в следующий раз приходить на пляж следует в 16:00. Очеретина отмечает, что таким способом можно получить ровный загар и честно заработать витамин Д. Ранее Ирина Очеретина рассказывала, как снять напряжение с поясницы во время долгого перелета. Первое упражнение: руками нужно опереться на подлокотники кресла, чтобы туловище немного приподнялось и разгрузилась поясница. После этого следует сделать несколько движений, напоминающих шаги бедрами на сидении — вперед и назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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