Врач Очеретина рассказала курганцам, как правильно загорать

Врач-ортопед из Кургана Ирина Очеретина рассказала, что загорать полезно утром, до 11 часов. Об этом она рассказала в своих соцсетях.
«Важно знать, что загорать полезно утром, до 11 часов, поэтому я всегда прихожу на пляж в 09:00, а ухожу ровно в 11:00. Навстречу мне в начале 12-го большими толпами идут только что проснувшиеся отдыхающие, а некоторые тащат с собой и малышей. Считаю это большой ошибкой — в это время слишком агрессивное солнце», — написала Очеретина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам врача, в следующий раз приходить на пляж следует в 16:00. Очеретина отмечает, что таким способом можно получить ровный загар и честно заработать витамин Д.
Ранее Ирина Очеретина рассказывала, как снять напряжение с поясницы во время долгого перелета. Первое упражнение: руками нужно опереться на подлокотники кресла, чтобы туловище немного приподнялось и разгрузилась поясница. После этого следует сделать несколько движений, напоминающих шаги бедрами на сидении — вперед и назад.
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