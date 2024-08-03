03 августа 2024
02 августа 2024

Курганские власти назначили главу комиссии по выплатам из-за ЧС

Главой курганской комиссии по выплатам из-за ЧС стала Елена Ситникова
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, ситникова елена
Елена Ситникова стала председателем комиссии Фото:

В Кургане главой комиссии по предоставлению единовременных выплат пострадавшим от ЧС стала первый замдиректора департамента соцполитики Курганской области Елена Ситникова. Об этом сообщается в приказе департамента.

«Председатель комиссии: Елена Ситникова. Заместители председателя: замдиректора департамента соцполитики Ирина Кудрявцева, начальник управления социальной поддержки населения Ольга Каршина. Секретарь комиссии: главный специалист отдела соцподдержки населения Елена Кузнецова», — говорится в приказе, опубликованном на портале правовой информации.

Сообщалось, что в Курганской области создана специальная комиссия, которая будет заниматься вопросами единовременных выплат гражданам, чьи жилые помещения пострадали во время ЧС. Основной задачей комиссии является обеспечение выплат тем курганцам, которые оказались в трудной ситуации из-за повреждений или утраты жилья.

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В Кургане главой комиссии по предоставлению единовременных выплат пострадавшим от ЧС стала первый замдиректора департамента соцполитики Курганской области Елена Ситникова. Об этом сообщается в приказе департамента. «Председатель комиссии: Елена Ситникова. Заместители председателя: замдиректора департамента соцполитики Ирина Кудрявцева, начальник управления социальной поддержки населения Ольга Каршина. Секретарь комиссии: главный специалист отдела соцподдержки населения Елена Кузнецова», — говорится в приказе, опубликованном на портале правовой информации. Сообщалось, что в Курганской области создана специальная комиссия, которая будет заниматься вопросами единовременных выплат гражданам, чьи жилые помещения пострадали во время ЧС. Основной задачей комиссии является обеспечение выплат тем курганцам, которые оказались в трудной ситуации из-за повреждений или утраты жилья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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