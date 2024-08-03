Курганские власти назначили главу комиссии по выплатам из-за ЧС

Главой курганской комиссии по выплатам из-за ЧС стала Елена Ситникова

04 августа 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Елена Ситникова стала председателем комиссии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане главой комиссии по предоставлению единовременных выплат пострадавшим от ЧС стала первый замдиректора департамента соцполитики Курганской области Елена Ситникова. Об этом сообщается в приказе департамента. «Председатель комиссии: Елена Ситникова. Заместители председателя: замдиректора департамента соцполитики Ирина Кудрявцева, начальник управления социальной поддержки населения Ольга Каршина. Секретарь комиссии: главный специалист отдела соцподдержки населения Елена Кузнецова», — говорится в приказе, опубликованном на портале правовой информации. Сообщалось, что в Курганской области создана специальная комиссия, которая будет заниматься вопросами единовременных выплат гражданам, чьи жилые помещения пострадали во время ЧС. Основной задачей комиссии является обеспечение выплат тем курганцам, которые оказались в трудной ситуации из-за повреждений или утраты жилья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане главой комиссии по предоставлению единовременных выплат пострадавшим от ЧС стала первый замдиректора департамента соцполитики Курганской области Елена Ситникова. Об этом сообщается в приказе департамента. «Председатель комиссии: Елена Ситникова. Заместители председателя: замдиректора департамента соцполитики Ирина Кудрявцева, начальник управления социальной поддержки населения Ольга Каршина. Секретарь комиссии: главный специалист отдела соцподдержки населения Елена Кузнецова», — говорится в приказе, опубликованном на портале правовой информации. Сообщалось, что в Курганской области создана специальная комиссия, которая будет заниматься вопросами единовременных выплат гражданам, чьи жилые помещения пострадали во время ЧС. Основной задачей комиссии является обеспечение выплат тем курганцам, которые оказались в трудной ситуации из-за повреждений или утраты жилья.