03 августа 2024
02 августа 2024

В курганскую деревню после обрушения моста не могут проехать скорая и почта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разрушенный мост после паводка в селе Утятское. Курган , разрушенный мост, последствия паводка, село утятское
Сломанный мост фактически отрезал местных жителей от Фото:

Медики и сотрудники почты третий месяц не могут добраться до деревни Редуть в Звериноголовском округе Курганской области. По словам местных жителей, проблема появилась после обрушения моста в паводок.

«Прошло три месяца с момента затопления дороги, но до сих пор ничего не ремонтируется. Скажите как должна до них (местных жителей — прим. URA.RU) добираться скорая помощь? Почтальоны, которые доставляют пенсию? Как им можно добраться до магазина? Обращения пенсионеров в администрацию района результатов не приносят», — написал пользователь Гари Кембл в группе «Инцидент — Курган» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению приложено фото разрушенной конструкции.

В конце июля в курганском селе Духовка приступили к ремонту моста, который был разрушен в паводок. По условию контракта, работы должны завершить к сентябрю. Местные жители жаловались, что вынуждены ползком пробираться по сломанным пролетам за пенсией. Реконструкция объекта поставлена на особый контроль в СКР.

https://vk.com/wall-106351883_2157735
Сейчас проехать по дороге до деревни невозможно

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Медики и сотрудники почты третий месяц не могут добраться до деревни Редуть в Звериноголовском округе Курганской области. По словам местных жителей, проблема появилась после обрушения моста в паводок. «Прошло три месяца с момента затопления дороги, но до сих пор ничего не ремонтируется. Скажите как должна до них (местных жителей — прим. URA.RU) добираться скорая помощь? Почтальоны, которые доставляют пенсию? Как им можно добраться до магазина? Обращения пенсионеров в администрацию района результатов не приносят», — написал пользователь Гари Кембл в группе «Инцидент — Курган» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению приложено фото разрушенной конструкции. В конце июля в курганском селе Духовка приступили к ремонту моста, который был разрушен в паводок. По условию контракта, работы должны завершить к сентябрю. Местные жители жаловались, что вынуждены ползком пробираться по сломанным пролетам за пенсией. Реконструкция объекта поставлена на особый контроль в СКР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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