В курганскую деревню после обрушения моста не могут проехать скорая и почта. Фото

04 августа 2024 в 04:02 Размер текста - 17 +

Сломанный мост фактически отрезал местных жителей от Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Медики и сотрудники почты третий месяц не могут добраться до деревни Редуть в Звериноголовском округе Курганской области. По словам местных жителей, проблема появилась после обрушения моста в паводок. «Прошло три месяца с момента затопления дороги, но до сих пор ничего не ремонтируется. Скажите как должна до них (местных жителей — прим. URA.RU) добираться скорая помощь? Почтальоны, которые доставляют пенсию? Как им можно добраться до магазина? Обращения пенсионеров в администрацию района результатов не приносят», — написал пользователь Гари Кембл в группе «Инцидент — Курган» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению приложено фото разрушенной конструкции. В конце июля в курганском селе Духовка приступили к ремонту моста, который был разрушен в паводок. По условию контракта, работы должны завершить к сентябрю. Местные жители жаловались, что вынуждены ползком пробираться по сломанным пролетам за пенсией. Реконструкция объекта поставлена на особый контроль в СКР. Сейчас проехать по дороге до деревни невозможно vk.com, «Инцидент | Курган» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Медики и сотрудники почты третий месяц не могут добраться до деревни Редуть в Звериноголовском округе Курганской области. По словам местных жителей, проблема появилась после обрушения моста в паводок. «Прошло три месяца с момента затопления дороги, но до сих пор ничего не ремонтируется. Скажите как должна до них (местных жителей — прим. URA.RU) добираться скорая помощь? Почтальоны, которые доставляют пенсию? Как им можно добраться до магазина? Обращения пенсионеров в администрацию района результатов не приносят», — написал пользователь Гари Кембл в группе «Инцидент — Курган» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению приложено фото разрушенной конструкции. В конце июля в курганском селе Духовка приступили к ремонту моста, который был разрушен в паводок. По условию контракта, работы должны завершить к сентябрю. Местные жители жаловались, что вынуждены ползком пробираться по сломанным пролетам за пенсией. Реконструкция объекта поставлена на особый контроль в СКР.