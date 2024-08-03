Медики и сотрудники почты третий месяц не могут добраться до деревни Редуть в Звериноголовском округе Курганской области. По словам местных жителей, проблема появилась после обрушения моста в паводок.
«Прошло три месяца с момента затопления дороги, но до сих пор ничего не ремонтируется. Скажите как должна до них (местных жителей — прим. URA.RU) добираться скорая помощь? Почтальоны, которые доставляют пенсию? Как им можно добраться до магазина? Обращения пенсионеров в администрацию района результатов не приносят», — написал пользователь Гари Кембл в группе «Инцидент — Курган» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению приложено фото разрушенной конструкции.
В конце июля в курганском селе Духовка приступили к ремонту моста, который был разрушен в паводок. По условию контракта, работы должны завершить к сентябрю. Местные жители жаловались, что вынуждены ползком пробираться по сломанным пролетам за пенсией. Реконструкция объекта поставлена на особый контроль в СКР.
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Медики и сотрудники почты третий месяц не могут добраться до деревни Редуть в Звериноголовском округе Курганской области. По словам местных жителей, проблема появилась после обрушения моста в паводок. «Прошло три месяца с момента затопления дороги, но до сих пор ничего не ремонтируется. Скажите как должна до них (местных жителей — прим. URA.RU) добираться скорая помощь? Почтальоны, которые доставляют пенсию? Как им можно добраться до магазина? Обращения пенсионеров в администрацию района результатов не приносят», — написал пользователь Гари Кембл в группе «Инцидент — Курган» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению приложено фото разрушенной конструкции. В конце июля в курганском селе Духовка приступили к ремонту моста, который был разрушен в паводок. По условию контракта, работы должны завершить к сентябрю. Местные жители жаловались, что вынуждены ползком пробираться по сломанным пролетам за пенсией. Реконструкция объекта поставлена на особый контроль в СКР.