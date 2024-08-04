04 августа 2024

Ритуальное курганское лобби не смогло лишить патологоанатомов права хоронить покойников

Суд отказал похоронщикам Кургана в споре с госучреждениями из-за покойников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Некрасовский рынок. Курган, ритуальные услуги, похороны, похоронный венок
Частным похоронщикам Кургана отказали в иске к госучреждениям Фото:

Ритуальное курганское лобби не смогло лишить патологоанатомов права хоронить покойников. Арбитражный суд Уральского округа отказал в жалобе союзу «Похоронных организаций Курганской области» в споре с антимонопольным управлением. Похоронщики пытались добиться от УФАС запрета патологоанатомическому бюро и бюро судмедэкспертизы заниматься ритуальными услугами, но не смогли доказать обоснованность своих требований. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к сфере погребальных услуг.

«Курганский союз похоронщиков проиграл суд УФАС в споре о запрете госучреждениям заниматься похоронами покойников», — рассказали источники. Нарушений законодательства в работе госструктур на рынке ритуальных услуг установлено не было.

Данные подтвердились материалами картотеки арбитража. В конце июля уральский арбитраж рассмотрел жалобу похоронного союза. В ней похоронщики указывали, что оба курганских бюро не должны оказывать ритуальные услуги, поскольку являются экспертными учреждениями. Также они имеют преимущество перед другими участниками рынка — получают данные родственников умерших и субсидирование услуг от государства.

Суд установил, что оказание услуг госучреждениями проходит на законных основаниях — похоронная деятельность бюро включена в уставы в качестве неосновной и приносящей доход услуги. Это не влияет на добросовестную конкуренцию ритуального рынка — другие организации могут предлагать более выгодные условия. Суд не нашел подтверждения информации, что работа госучреждений на рынке ритуальных услуг ставит других участников в неравное положение.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские похоронщики обратились в арбитражный суд. Поводом стал отказ УФАС вынести запрет госучреждениям работать на рынке ритуальных услуг.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ритуальное курганское лобби не смогло лишить патологоанатомов права хоронить покойников. Арбитражный суд Уральского округа отказал в жалобе союзу «Похоронных организаций Курганской области» в споре с антимонопольным управлением. Похоронщики пытались добиться от УФАС запрета патологоанатомическому бюро и бюро судмедэкспертизы заниматься ритуальными услугами, но не смогли доказать обоснованность своих требований. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к сфере погребальных услуг. «Курганский союз похоронщиков проиграл суд УФАС в споре о запрете госучреждениям заниматься похоронами покойников», — рассказали источники. Нарушений законодательства в работе госструктур на рынке ритуальных услуг установлено не было. Данные подтвердились материалами картотеки арбитража. В конце июля уральский арбитраж рассмотрел жалобу похоронного союза. В ней похоронщики указывали, что оба курганских бюро не должны оказывать ритуальные услуги, поскольку являются экспертными учреждениями. Также они имеют преимущество перед другими участниками рынка — получают данные родственников умерших и субсидирование услуг от государства. Суд установил, что оказание услуг госучреждениями проходит на законных основаниях — похоронная деятельность бюро включена в уставы в качестве неосновной и приносящей доход услуги. Это не влияет на добросовестную конкуренцию ритуального рынка — другие организации могут предлагать более выгодные условия. Суд не нашел подтверждения информации, что работа госучреждений на рынке ритуальных услуг ставит других участников в неравное положение. Ранее URA.RU сообщало, что курганские похоронщики обратились в арбитражный суд. Поводом стал отказ УФАС вынести запрет госучреждениям работать на рынке ритуальных услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...