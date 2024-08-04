Суд отказал похоронщикам Кургана в споре с госучреждениями из-за покойников

Частным похоронщикам Кургана отказали в иске к госучреждениям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ритуальное курганское лобби не смогло лишить патологоанатомов права хоронить покойников. Арбитражный суд Уральского округа отказал в жалобе союзу «Похоронных организаций Курганской области» в споре с антимонопольным управлением. Похоронщики пытались добиться от УФАС запрета патологоанатомическому бюро и бюро судмедэкспертизы заниматься ритуальными услугами, но не смогли доказать обоснованность своих требований. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к сфере погребальных услуг.

«Курганский союз похоронщиков проиграл суд УФАС в споре о запрете госучреждениям заниматься похоронами покойников», — рассказали источники. Нарушений законодательства в работе госструктур на рынке ритуальных услуг установлено не было.

Данные подтвердились материалами картотеки арбитража. В конце июля уральский арбитраж рассмотрел жалобу похоронного союза. В ней похоронщики указывали, что оба курганских бюро не должны оказывать ритуальные услуги, поскольку являются экспертными учреждениями. Также они имеют преимущество перед другими участниками рынка — получают данные родственников умерших и субсидирование услуг от государства.

Суд установил, что оказание услуг госучреждениями проходит на законных основаниях — похоронная деятельность бюро включена в уставы в качестве неосновной и приносящей доход услуги. Это не влияет на добросовестную конкуренцию ритуального рынка — другие организации могут предлагать более выгодные условия. Суд не нашел подтверждения информации, что работа госучреждений на рынке ритуальных услуг ставит других участников в неравное положение.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские похоронщики обратились в арбитражный суд. Поводом стал отказ УФАС вынести запрет госучреждениям работать на рынке ритуальных услуг.