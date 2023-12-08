08 декабря 2023

Курганские ритуальщики судятся за покойников с конкурентами

© Служба новостей «URA.RU»
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Патологоанатомического отделение. Екатеринбург, труп, морг, ноги, тело, патологоанатомическое отделение, вскрытие, стопы
В Кургане похоронщики заметили нарушения конкуренции на рынке ритуальных услуг Фото:

Союз «Похоронных организаций Курганской области» требует через суд, чтобы структуры регионального депздрава соблюдали правила конкуренции на рынке ритуальных услуг. Об этом URA.RU сообщил источник, работающий в похоронной сфере.

«Курганское областное патологоанатомическое бюро и региональное бюро судебно-медицинских экспертиз учреждены местным депздравом. Эти структуры первыми узнают о смерти пациентов, поскольку по долгу службы работают с трупами и на платной основе оказывают ритуальные услуги», — пояснил источник.

По словам источника, похоронщики обращались через прокуратуру в УФАС, чтобы структурам курганского депздрава запретили использовать конкурентные преимущества на рынке ритуальных услуг. Однако антимонопольщики не поддержали жалобу союза «Похоронных организаций Курганской области».

На сайте Арбитражного суда Курганской области опубликован документ, в котором говорится о том, что 13 декабря запланировано очередное заседание с участием похоронщиков. Если суд удовлетворит жалобу, то УФАС придется вынести предупреждение, чтобы Курганское областное патологоанатомическое бюро и региональное бюро судебно-медицинских экспертиз прекратили оказывать ритуальные услуги.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в региональный депздрав. Ответ ожидается.

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Союз «Похоронных организаций Курганской области» требует через суд, чтобы структуры регионального депздрава соблюдали правила конкуренции на рынке ритуальных услуг. Об этом URA.RU сообщил источник, работающий в похоронной сфере. «Курганское областное патологоанатомическое бюро и региональное бюро судебно-медицинских экспертиз учреждены местным депздравом. Эти структуры первыми узнают о смерти пациентов, поскольку по долгу службы работают с трупами и на платной основе оказывают ритуальные услуги», — пояснил источник. По словам источника, похоронщики обращались через прокуратуру в УФАС, чтобы структурам курганского депздрава запретили использовать конкурентные преимущества на рынке ритуальных услуг. Однако антимонопольщики не поддержали жалобу союза «Похоронных организаций Курганской области». На сайте Арбитражного суда Курганской области опубликован документ, в котором говорится о том, что 13 декабря запланировано очередное заседание с участием похоронщиков. Если суд удовлетворит жалобу, то УФАС придется вынести предупреждение, чтобы Курганское областное патологоанатомическое бюро и региональное бюро судебно-медицинских экспертиз прекратили оказывать ритуальные услуги. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в региональный депздрав. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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