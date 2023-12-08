Курганские ритуальщики судятся за покойников с конкурентами

В Кургане похоронщики заметили нарушения конкуренции на рынке ритуальных услуг Фото: Анна Майорова © URA.RU

Союз «Похоронных организаций Курганской области» требует через суд, чтобы структуры регионального депздрава соблюдали правила конкуренции на рынке ритуальных услуг. Об этом URA.RU сообщил источник, работающий в похоронной сфере.

«Курганское областное патологоанатомическое бюро и региональное бюро судебно-медицинских экспертиз учреждены местным депздравом. Эти структуры первыми узнают о смерти пациентов, поскольку по долгу службы работают с трупами и на платной основе оказывают ритуальные услуги», — пояснил источник.

По словам источника, похоронщики обращались через прокуратуру в УФАС, чтобы структурам курганского депздрава запретили использовать конкурентные преимущества на рынке ритуальных услуг. Однако антимонопольщики не поддержали жалобу союза «Похоронных организаций Курганской области».

На сайте Арбитражного суда Курганской области опубликован документ, в котором говорится о том, что 13 декабря запланировано очередное заседание с участием похоронщиков. Если суд удовлетворит жалобу, то УФАС придется вынести предупреждение, чтобы Курганское областное патологоанатомическое бюро и региональное бюро судебно-медицинских экспертиз прекратили оказывать ритуальные услуги.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в региональный депздрав. Ответ ожидается.