Суд отказался оправдать осужденного за драку свердловского экс-депутата, уехавшего на СВО

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставил без удовлетворения жалобу осужденного за драку экс-депутата гордумы Алапаевска (Свердловская область) Ильи Чижа. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. Чиж является участником российской спецоперации на Украине.
Кроме того, суд отклонил жалобу потерпевших, которые хотели добиться ужесточения приговора. Защита собирается оспорить решение в Верховном суде РФ, сказал корреспонденту адвокат Чижа Алексей Усатов.
Чиж стал фигурантом уголовного дела в 2022 году, когда, по версии следствия, избил толпу парней. Он и его знакомые уверяли, что это была самооборона. Потерпевшие считают иначе. По их словам, у экс-депутата в руках была бита, которой он якобы проломил череп одному из них.
Летом прошлого года Чиж был объявлен в розыск, потому что не явился в суд на оглашение приговора. Ему назначили два года колонии (позже облсуд снизил срок на один месяц). Затем стало известно, что Чиж вступил в ряды ЧВК «Вагнер» и уехал на фронт. В зоне боевых действий на Украине он находится до сих пор. За это время он получил две награды за взятие Бахмута (Артемовска).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!