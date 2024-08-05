Суд отказался оправдать осужденного за драку свердловского экс-депутата, уехавшего на СВО

Суд в Челябинске отказался оправдать осужденного уральского экс-депутата Чижа
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Заседание городской думы. Курган, совещание, заседание, руки депутата
Илья Чиж получил приговор в 2023 году Фото:

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставил без удовлетворения жалобу осужденного за драку экс-депутата гордумы Алапаевска (Свердловская область) Ильи Чижа. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. Чиж является участником российской спецоперации на Украине.

Кроме того, суд отклонил жалобу потерпевших, которые хотели добиться ужесточения приговора. Защита собирается оспорить решение в Верховном суде РФ, сказал корреспонденту адвокат Чижа Алексей Усатов.

Чиж стал фигурантом уголовного дела в 2022 году, когда, по версии следствия, избил толпу парней. Он и его знакомые уверяли, что это была самооборона. Потерпевшие считают иначе. По их словам, у экс-депутата в руках была бита, которой он якобы проломил череп одному из них.

Летом прошлого года Чиж был объявлен в розыск, потому что не явился в суд на оглашение приговора. Ему назначили два года колонии (позже облсуд снизил срок на один месяц). Затем стало известно, что Чиж вступил в ряды ЧВК «Вагнер» и уехал на фронт. В зоне боевых действий на Украине он находится до сих пор. За это время он получил две награды за взятие Бахмута (Артемовска).

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Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставил без удовлетворения жалобу осужденного за драку экс-депутата гордумы Алапаевска (Свердловская область) Ильи Чижа. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. Чиж является участником российской спецоперации на Украине. Кроме того, суд отклонил жалобу потерпевших, которые хотели добиться ужесточения приговора. Защита собирается оспорить решение в Верховном суде РФ, сказал корреспонденту адвокат Чижа Алексей Усатов. Чиж стал фигурантом уголовного дела в 2022 году, когда, по версии следствия, избил толпу парней. Он и его знакомые уверяли, что это была самооборона. Потерпевшие считают иначе. По их словам, у экс-депутата в руках была бита, которой он якобы проломил череп одному из них. Летом прошлого года Чиж был объявлен в розыск, потому что не явился в суд на оглашение приговора. Ему назначили два года колонии (позже облсуд снизил срок на один месяц). Затем стало известно, что Чиж вступил в ряды ЧВК «Вагнер» и уехал на фронт. В зоне боевых действий на Украине он находится до сих пор. За это время он получил две награды за взятие Бахмута (Артемовска).
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