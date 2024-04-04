Осужденному свердловскому депутату дали медали за «Бахмутскую мясорубку». Фото

04 апреля 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

Илья Чиж участвует в спецоперации с 2023 года (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат гордумы Алапаевска (Свердловская область) Илья Чиж, осужденный в 2022-м за избиение толпы, в рамках российской спецоперации на Украине участвовал в освобождении Артемовска (Бахмут). За это он получил две медали, сообщил URA.RU источник из окружения Чижа. Из-за ожесточенных сражений российская и украинская стороны называли битву за город «Бахмутской мясорубкой». «За время нахождения в зоне СВО Чиж был награжден медалью «За освобождение Артемовска» ДНР РФ и ведомственной наградой «Бахмутская мясорубка», — говорится в справке, предоставленной собеседником агентства. Он добавил, что Чиж не отсиживается и доблестно выполняет боевые задачи на фронте. Под уголовное преследование депутат попал в 2022 году после того, как подрался с компанией молодых людей. Знакомый Чижа (как и он сам) уверял URA.RU, что тот просто защищался, но потерпевшие считают иначе. Они же говорили, что в руках у народного избранника была бита, но, по словам другого инсайдера, это не подтвердилось. Летом 2023 года депутат был объявлен в розыск, потому что не явился в суд. Тогда же ему назначили два года колонии. После приговора Чиж в составе ЧВК «Вагнер» уехал на фронт, где он находится до сих пор. Осенью того же года Свердловский областной суд сократил срок наказания на месяц. Бахмут был полностью взят под контроль российских солдат 20 мая 2023 года. Бои длились больше десяти месяцев. Фото: предоставлено источником URA.RU Фото: предоставлено источником URA.RU Фото: предоставлено источником URA.RU Фото: предоставлено источником URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат гордумы Алапаевска (Свердловская область) Илья Чиж, осужденный в 2022-м за избиение толпы, в рамках российской спецоперации на Украине участвовал в освобождении Артемовска (Бахмут). За это он получил две медали, сообщил URA.RU источник из окружения Чижа. Из-за ожесточенных сражений российская и украинская стороны называли битву за город «Бахмутской мясорубкой». «За время нахождения в зоне СВО Чиж был награжден медалью «За освобождение Артемовска» ДНР РФ и ведомственной наградой «Бахмутская мясорубка», — говорится в справке, предоставленной собеседником агентства. Он добавил, что Чиж не отсиживается и доблестно выполняет боевые задачи на фронте. Под уголовное преследование депутат попал в 2022 году после того, как подрался с компанией молодых людей. Знакомый Чижа (как и он сам) уверял URA.RU, что тот просто защищался, но потерпевшие считают иначе. Они же говорили, что в руках у народного избранника была бита, но, по словам другого инсайдера, это не подтвердилось. Летом 2023 года депутат был объявлен в розыск, потому что не явился в суд. Тогда же ему назначили два года колонии. После приговора Чиж в составе ЧВК «Вагнер» уехал на фронт, где он находится до сих пор. Осенью того же года Свердловский областной суд сократил срок наказания на месяц. Бахмут был полностью взят под контроль российских солдат 20 мая 2023 года. Бои длились больше десяти месяцев.