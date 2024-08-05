Тюменец перерезал горло сожителю своей матери и выкинул нож в болото

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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Жертву убили ударом ножа в шею Фото:

Житель Уватского района ударом ножа в шею убил сожителя своей матери, а затем выкинул оружие в болото и попытался сбежать. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного упарвления СК РФ по Тюменской области.

«В ночь на 2 августа 39-летний житель Уватского района, испытывая неприязнь к 59-летнему сожителю своей матери, вооружившись ножом, пришел в дом, где проживал потерпевший совместно с родительницей фигуранта уголовного дела. Злоумышленник нанес жертве удар в шею, от которого мужчина скончался», — рассказали в ведомстве.

После преступник выкинул нож в болото и попытался сбежать, однако быстро был задержан. Вскоре мужчине выберут меру пресечения, а пока следователи проводят необходимые экспертизы.

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Житель Уватского района ударом ножа в шею убил сожителя своей матери, а затем выкинул оружие в болото и попытался сбежать. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного упарвления СК РФ по Тюменской области. «В ночь на 2 августа 39-летний житель Уватского района, испытывая неприязнь к 59-летнему сожителю своей матери, вооружившись ножом, пришел в дом, где проживал потерпевший совместно с родительницей фигуранта уголовного дела. Злоумышленник нанес жертве удар в шею, от которого мужчина скончался», — рассказали в ведомстве. После преступник выкинул нож в болото и попытался сбежать, однако быстро был задержан. Вскоре мужчине выберут меру пресечения, а пока следователи проводят необходимые экспертизы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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