Тюменец перерезал горло сожителю своей матери и выкинул нож в болото

Жертву убили ударом ножа в шею Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Житель Уватского района ударом ножа в шею убил сожителя своей матери, а затем выкинул оружие в болото и попытался сбежать. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного упарвления СК РФ по Тюменской области.

«В ночь на 2 августа 39-летний житель Уватского района, испытывая неприязнь к 59-летнему сожителю своей матери, вооружившись ножом, пришел в дом, где проживал потерпевший совместно с родительницей фигуранта уголовного дела. Злоумышленник нанес жертве удар в шею, от которого мужчина скончался», — рассказали в ведомстве.

После преступник выкинул нож в болото и попытался сбежать, однако быстро был задержан. Вскоре мужчине выберут меру пресечения, а пока следователи проводят необходимые экспертизы.