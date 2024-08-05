05 августа 2024

В тюменских больницах не смогли отговорить от абортов тысячи женщин

© Служба новостей «URA.RU»
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Реабилитационный центр "Урал без наркотиков". Екатеринбург, психолог
Специалистам не удалось переубедить почти 2 500 женщин, решившихся на аборт Фото:

Психологам центров и кабинетов медико-социальной помощи беременным в 2023 году удалось отговорить от абортов лишь 20% обратившихся женщин, а почти 2 500 тюменок не изменили своего решения. Соответствующая информация имеется в распоряжении URA.RU.

«На базе областного перинатального центра и перинатальных центров Ишима и Тобольска действуют центры медико-социальной помощи беременным, также в регионе во всех женских консультациях, куда обращаются женщины для прерывания нежеланной беременности, функционируют 30 кабинетов медико-социальной помощи. За 2023 год проконсультированы 3123 женщин (98,8% от числа обратившихся для прерывания беременности), после консультации психолога беременность сохранили 627 женщин (20,1% от числа проконсультированных)», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении редакции.

При этом чаще всего тюменки шли на аборт, когда срок их беременности составлял до 12 недель включительно. С 13 по 21 неделю самопроизвольные аборты или прерывания по медицинским показаниям произошли в 8,1% случаев.

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Психологам центров и кабинетов медико-социальной помощи беременным в 2023 году удалось отговорить от абортов лишь 20% обратившихся женщин, а почти 2 500 тюменок не изменили своего решения. Соответствующая информация имеется в распоряжении URA.RU. «На базе областного перинатального центра и перинатальных центров Ишима и Тобольска действуют центры медико-социальной помощи беременным, также в регионе во всех женских консультациях, куда обращаются женщины для прерывания нежеланной беременности, функционируют 30 кабинетов медико-социальной помощи. За 2023 год проконсультированы 3123 женщин (98,8% от числа обратившихся для прерывания беременности), после консультации психолога беременность сохранили 627 женщин (20,1% от числа проконсультированных)», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении редакции. При этом чаще всего тюменки шли на аборт, когда срок их беременности составлял до 12 недель включительно. С 13 по 21 неделю самопроизвольные аборты или прерывания по медицинским показаниям произошли в 8,1% случаев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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