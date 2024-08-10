10 августа 2024
09 августа 2024

Воздушные шары и «Белый орел»: В Курганской области проходит фестиваль «Едем на Савин». Фоторепортаж

В Курганской области прошел первый день фестиваля «Едем на Савин
© Служба новостей «URA.RU»
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Едем на Савин. Курган
Фестиваль проходит с 10 по 11 августа Фото:

В Курганской области прошел первый день фестиваля русского географического общества «Едем на Савин». Он проходит с 10 по 11 августа в Белозерском округе. Курганцы могли полетать на воздушных шарах, а на сцене выступала группа «Белый орел», передает корреспондент URA.RU.

«Фестиваль начался в 14:00, на месте его проведения работала ярмарка. Гостей праздника катали на воздушных шарах, лодках и катамаранах. В конце первого дня выступила группа „Белый орел“», — рассказывает корреспондент.

Фестиваль проходит в Белозерском округе вблизи села Зюзино с 10 по 11 августа. На нем можно познакомиться с бытом предков, увидеть копии экспонатов, поучаствовать в конкурсах и посмотреть на выступления артистов. В первый день гости попробовали суп из говядины и овощей, который называется шулюм.

Едем на Савин. Курган
Фестиваль проходит с 10 по 11 августа в Белозерском округе
Фото:
Едем на Савин. Курган
Гости фестиваля могли полетать на воздушных шарах
Фото:
Едем на Савин. Курган
На фестивале выступала группа из Москвы «Белый орел»
Фото:
Едем на Савин. Курган
Курганцы и гости региона остались в восторге от концерта
Фото:
Едем на Савин. Курган
На мероприятии проводятся экскурсии и лектории
Фото:

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В Курганской области прошел первый день фестиваля русского географического общества «Едем на Савин». Он проходит с 10 по 11 августа в Белозерском округе. Курганцы могли полетать на воздушных шарах, а на сцене выступала группа «Белый орел», передает корреспондент URA.RU. «Фестиваль начался в 14:00, на месте его проведения работала ярмарка. Гостей праздника катали на воздушных шарах, лодках и катамаранах. В конце первого дня выступила группа „Белый орел“», — рассказывает корреспондент. Фестиваль проходит в Белозерском округе вблизи села Зюзино с 10 по 11 августа. На нем можно познакомиться с бытом предков, увидеть копии экспонатов, поучаствовать в конкурсах и посмотреть на выступления артистов. В первый день гости попробовали суп из говядины и овощей, который называется шулюм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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