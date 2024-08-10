В Курганской области прошел первый день фестиваля русского географического общества «Едем на Савин». Он проходит с 10 по 11 августа в Белозерском округе. Курганцы могли полетать на воздушных шарах, а на сцене выступала группа «Белый орел», передает корреспондент URA.RU.
«Фестиваль начался в 14:00, на месте его проведения работала ярмарка. Гостей праздника катали на воздушных шарах, лодках и катамаранах. В конце первого дня выступила группа „Белый орел“», — рассказывает корреспондент.
Фестиваль проходит в Белозерском округе вблизи села Зюзино с 10 по 11 августа. На нем можно познакомиться с бытом предков, увидеть копии экспонатов, поучаствовать в конкурсах и посмотреть на выступления артистов. В первый день гости попробовали суп из говядины и овощей, который называется шулюм.
Фестиваль проходит с 10 по 11 августа в Белозерском округе
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В Курганской области прошел первый день фестиваля русского географического общества «Едем на Савин». Он проходит с 10 по 11 августа в Белозерском округе. Курганцы могли полетать на воздушных шарах, а на сцене выступала группа «Белый орел», передает корреспондент URA.RU. «Фестиваль начался в 14:00, на месте его проведения работала ярмарка. Гостей праздника катали на воздушных шарах, лодках и катамаранах. В конце первого дня выступила группа „Белый орел“», — рассказывает корреспондент. Фестиваль проходит в Белозерском округе вблизи села Зюзино с 10 по 11 августа. На нем можно познакомиться с бытом предков, увидеть копии экспонатов, поучаствовать в конкурсах и посмотреть на выступления артистов. В первый день гости попробовали суп из говядины и овощей, который называется шулюм.