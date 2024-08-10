Воздушные шары и «Белый орел»: В Курганской области проходит фестиваль «Едем на Савин». Фоторепортаж

В Курганской области прошел первый день фестиваля «Едем на Савин

11 августа 2024 в 00:05 Размер текста - 17 +

Фестиваль проходит с 10 по 11 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области прошел первый день фестиваля русского географического общества «Едем на Савин». Он проходит с 10 по 11 августа в Белозерском округе. Курганцы могли полетать на воздушных шарах, а на сцене выступала группа «Белый орел», передает корреспондент URA.RU. «Фестиваль начался в 14:00, на месте его проведения работала ярмарка. Гостей праздника катали на воздушных шарах, лодках и катамаранах. В конце первого дня выступила группа „Белый орел“», — рассказывает корреспондент. Фестиваль проходит в Белозерском округе вблизи села Зюзино с 10 по 11 августа. На нем можно познакомиться с бытом предков, увидеть копии экспонатов, поучаствовать в конкурсах и посмотреть на выступления артистов. В первый день гости попробовали суп из говядины и овощей, который называется шулюм. Фестиваль проходит с 10 по 11 августа в Белозерском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Гости фестиваля могли полетать на воздушных шарах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На фестивале выступала группа из Москвы «Белый орел» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы и гости региона остались в восторге от концерта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На мероприятии проводятся экскурсии и лектории Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области прошел первый день фестиваля русского географического общества «Едем на Савин». Он проходит с 10 по 11 августа в Белозерском округе. Курганцы могли полетать на воздушных шарах, а на сцене выступала группа «Белый орел», передает корреспондент URA.RU. «Фестиваль начался в 14:00, на месте его проведения работала ярмарка. Гостей праздника катали на воздушных шарах, лодках и катамаранах. В конце первого дня выступила группа „Белый орел“», — рассказывает корреспондент. Фестиваль проходит в Белозерском округе вблизи села Зюзино с 10 по 11 августа. На нем можно познакомиться с бытом предков, увидеть копии экспонатов, поучаствовать в конкурсах и посмотреть на выступления артистов. В первый день гости попробовали суп из говядины и овощей, который называется шулюм.