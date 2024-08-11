Суд арестовал по новому делу бизнесмена Пономарева, судившегося с IKEA

Бизнесмена Пономарева арестовали по делу о хищении векселей на миллиард рублей

12 августа 2024 в 00:01 Размер текста - 17 +

В Москве арестовали бизнесмена Пономарева (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бизнесмен Константин Пономарев, известный своими судебными спорами с IKEA, от которой он получил 25 миллиардов рублей, стал фигурантом нового уголовного дела. Его обвиняют в хищении векселей на сумму более миллиарда рублей. «Предпринимателю инкриминируют хищение у АКБ „Лесбанк“ 38 векселей ведущих российских банков, в том числе Сбербанка и ВТБ, стоимостью свыше 1 млрд рублей. На предварительном заседании Тверского суда Москвы Пономарев был арестован по ходатайству Агентства по страхованию вкладов, несмотря на предложенный защитой залог в 1 млрд рублей», — сообщает « Коммерсант ». Издание напомнило, что в 2010 году Пономарев смог по внесудебному соглашению получить 25 млрд рублей от IKEA за аренду ей генераторов в 2007—2008 годах для своих магазинов. При этом ранее он уже имел два приговора и отбывал второй срок. Как сообщало URA.RU, в июле 2024 года Сафоновский районный суд Смоленской области на два года смягчил наказание Пономареву. В 2020 году его приговорили к 10 годам и двум месяцам заключения за неуплаты налогов на сумму около 10 миллиардов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмен Константин Пономарев, известный своими судебными спорами с IKEA, от которой он получил 25 миллиардов рублей, стал фигурантом нового уголовного дела. Его обвиняют в хищении векселей на сумму более миллиарда рублей. «Предпринимателю инкриминируют хищение у АКБ „Лесбанк“ 38 векселей ведущих российских банков, в том числе Сбербанка и ВТБ, стоимостью свыше 1 млрд рублей. На предварительном заседании Тверского суда Москвы Пономарев был арестован по ходатайству Агентства по страхованию вкладов, несмотря на предложенный защитой залог в 1 млрд рублей», — сообщает «Коммерсант». Издание напомнило, что в 2010 году Пономарев смог по внесудебному соглашению получить 25 млрд рублей от IKEA за аренду ей генераторов в 2007—2008 годах для своих магазинов. При этом ранее он уже имел два приговора и отбывал второй срок. Как сообщало URA.RU, в июле 2024 года Сафоновский районный суд Смоленской области на два года смягчил наказание Пономареву. В 2020 году его приговорили к 10 годам и двум месяцам заключения за неуплаты налогов на сумму около 10 миллиардов рублей.