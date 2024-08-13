Экс-мэра из ЯНАО защищает известный адвокат, а женщина устроила ночной дебош: события 14 августа

В Салехарде виновника жуткого смертельного ДТП отправили за решетку

Интересы Андрея Воронова защитит известный адвокат Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Салехарде осудили водителя большегруза, устроившего смертельное ДТП. За защиту бывшего главы Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрея Воронова в суде отвечает победитель национальной бизнес премии в номинации «Правовое просвещение» — адвокат Равиль Искандаров. Об этих и других событиях на Ямале 14 августа — в подборке URA.RU.

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