13 августа 2024

Экс-мэра из ЯНАО защищает известный адвокат, а женщина устроила ночной дебош: события 14 августа

В Салехарде виновника жуткого смертельного ДТП отправили за решетку
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и ардм. Салехард, воронов андрей
Интересы Андрея Воронова защитит известный адвокат Фото:

В Салехарде осудили водителя большегруза, устроившего смертельное ДТП. За защиту бывшего главы Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрея Воронова в суде отвечает победитель национальной бизнес премии в номинации «Правовое просвещение» — адвокат Равиль Искандаров. Об этих и других событиях на Ямале 14 августа — в подборке URA.RU.

  • Интересы экс-мэра Нового Уренгоя (ЯНАО) Воронова в суде защищает адвокат Равиль Искандаров. Ранее адвокат отстаивал интересы в суде турецкого бизнесмена Эргюн Альпера.
  • Женщина учинила скандал в цветочном магазине из-за того, что сотрудник отказался продать ей букет после снятия кассы. По словам очевидцев, женщина устроила дебош, возможно, она была в состоянии алкогольного опьянения.
  • Жители Тарко-Сале (ЯНАО) считают, что власти города не обращают внимание на проблемы отдаленного района. Они пожаловались на автобусные маршруты и плохие дороги.
  • Селу Овгорт в округе помогут и избавят от вечных затоплений. По заказу окружного департамента, природных ресурсов создадут насыпную дамбу.
  • В Новом Уренгое нашли дебошира. Житель города оскорбил судью и попал под уголовное дело.
  • Власти ЯНАО готовы оказать всю необходимую помощь жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов и прямых столкновений с ВСУ. Об этом заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
  • В Салехарде (ЯНАО) суд отправил в колонию водителя КАМАЗа, виновного в смертельном ДТП по дороге в аэропорт. Происшествие, в результате которого погиб пожарный, произошло 26 января.
  • Жители Ноябрьска делятся в соцсетях снимками удачной «грибалки». За один поход в лес и к реке северянину удалось собрать урожай грибов и поймать молодую щуку.
  • Житель Надыма обхитрил злоумышленницу по телефону. О том, как не стать жертвой телефонного мошенника читайте в материале.

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В Салехарде осудили водителя большегруза, устроившего смертельное ДТП. За защиту бывшего главы Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрея Воронова в суде отвечает победитель национальной бизнес премии в номинации «Правовое просвещение» — адвокат Равиль Искандаров. Об этих и других событиях на Ямале 14 августа — в подборке URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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