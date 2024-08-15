ВС РФ ударили по группе десантников Украины: карта СВО на 15 августа

Бойцы России уничтожили пятерых десантников ВСУ в Борках под Курском

15 августа 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

ВС РФ ударом артиллерии уничтожили группу десантников ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе артиллерийского удара со стороны российской армии в селе Борки Курской области была уничтожена группа десантников ВСУ. Подтверждение по ликвидации противника поступило с разведывательного БПЛА, который фиксировал выполнение задачи. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Фото: инфографика URA.RU Курская область Российские военные сообщили о ликвидации группы из пятерых украинских штурмовиков-десантников из первого десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ в селе Борки Курской области. Для подтверждения результатов удара ВС РФ использовали разведывательный беспилотник, который зафиксировал уничтожение указанной группы ВСУ. Украинская армия из танков стреляла по жилым домам в Мартыновке в Курской области, сообщил очевидец Виталий Скибин. Он отметил, что, когда вышел на улицу, то увидел выбитые окна. Также очевидец добавил, что после ударов ВСУ множество домов сгорело. Кроме того, группа войск «Север» ВС России отразила атаки украинской армии в районе населенных пунктов Мартыновка и Ольговка, пресекая попытку обхода Суджи с юга. В результате было уничтожено до 30 боевиков и четыре единицы бронетехники. В населенном пункте Теткино также была отражена атака диверсионно-разведывательной группы ВСУ, ликвидировано до шести боевиков, сообщает telegram-канал «Два майора». Также в самом регионе объявили обязательную эвакуацию всего Глушковского района из-за рейдов ВСУ. По словам врио губернатора Алексея Смирнова, силовые структуры, дружинники и местная администрация координируют выезд местных жителей. Помимо прочего, в районе Коренево ночью произошла серия мощных взрывов. В это же время врио губернатора региона Алексей Смирнов предупредил жителей области о возможной ракетной угрозе, пишет telegram-канал «Два майора». Кроме того, Минобороны РФ сообщило о применении сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, который выполнил задачу по поражению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Для нанесения ударов использовались авиационные бомбы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). После подтверждения разведки об уничтожении назначенных целей, экипажи Су-34 благополучно вернулись на базовый аэродром. Донецкое направление За сутки ВСУ 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, было выпущено 85 боеприпасов. В результате этого погиб мирный житель. Также восемь мирных граждан получили ранения, пострадали двое сотрудников МЧС России, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Также командир расчета БМ-21 «Град» группировки войск «Юг» сообщил о значительном ускорении продвижения российских войск. Оно прошло по линии боевого соприкосновения в районе Красногоровки в ДНР. Купянское и северское направления Генштаб ВСУ назвал северское и купянское направления самыми напряженными на фронте. Так, ранее под Купянском ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления армии Киева. Сумское направление ВС России нанесли множество ударов по объектам в Сумской области. Целями были, в частности, территории промышленных предприятий, используемых противником для укрытия личного состава и техники. Позже в регионе объявили об эвакуации 183 населенных пунктов, с целью использования жилых домов для расквартирования украинских войск, передает telegram-канал «Два майора». Ореховское направление Военнослужащий 58-й армии группировки войск «Днепр» с позывным «Бродяга» сообщил об ударе буксируемого 152-миллиметрового орудия «Гиацинт-Б» по пункту временной дислокации ВСУ. Удар был нанесен на расстоянии 30 километров на ореховском направлении в Запорожской области. «Бродяга» отметил, что расчет орудия был максимально приближен к линии фронта для поддержки пехоты. Авдеевское направление Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» успешно уничтожил опорный пункт украинской армии на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Удар по цели был нанесен реактивными термобарическими снарядами. Действия военнослужащих происходили на расстоянии около 20 километров от цели. Каховское направление Минобороны РФ сообщило о том, что десантники из Ульяновска используют квадрокоптеры для уничтожения живой силы ВС Украины и систем спутниковой связи Starlink на правом берегу Днепра, в частности на каховском направлении. Так, операторы БПЛА обнаружили и вывели из строя спутниковые антенны и ретрансляторы ВСУ, используемые для связи с подразделениями и БПЛА, также были поражены десятки единиц боевой техники и боевики украинской армии. Цели были поражены сбросами ВОГов (граната для подствольных и автоматических гранатометов — прим. URA.RU) и ручных гранат. Начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян сообщил о том, что подразделения группировки успешно выполнили боевые задачи на каховском направлении. Они обеспечили контроль островной зоны Днепра и воспрепятствовали перегруппировке войск ВСУ. «Днепр» продолжил уничтожение плавсредств армии Киева, которые пытались высадиться на левом берегу Днепра. Кроме того, были уничтожены FPV-дроны, разведывательные БПЛА противника и 11 единиц специальной автомобильной техники. Удары по Украине По военному складу в Одессе был нанесен удар. В результате него есть погибшие, среди них числятся иностранцы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он добавил, что на место уже направлены медики, а территорию вокруг места удара была оцеплена Службой безопасности Украины (СБУ). На данный момент туда допускаются только автомобили скорой помощи. Кроме того, в Черкасской области на Украине произошел взрыв на фоне воздушной тревоги, об этом сообщил телеканал «Общественное». Сама тревога звучит в регионе с ночи с 14 на 15 августа. Экипажи Т-90М ударили по точке взлета дронов ВСУ Экипажи танков Т-90М «Прорыв», входящие в состав группировки войск «Запад», успешно уничтожили точку взлета беспилотников и нанесли удар по живой силе украинской армии. Командир взвода с позывным «Палыч» поделился личным опытом о том, как он был вдохновлен видом танка Т-90М «Прорыв» и решил добровольно пойти служить в армию. Он выразил желание принести пользу и защитить Родину, следуя примеру своих братьев, которые также служат в армии, передает «Пятый канал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе артиллерийского удара со стороны российской армии в селе Борки Курской области была уничтожена группа десантников ВСУ. Подтверждение по ликвидации противника поступило с разведывательного БПЛА, который фиксировал выполнение задачи. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Российские военные сообщили о ликвидации группы из пятерых украинских штурмовиков-десантников из первого десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ в селе Борки Курской области. Для подтверждения результатов удара ВС РФ использовали разведывательный беспилотник, который зафиксировал уничтожение указанной группы ВСУ. Украинская армия из танков стреляла по жилым домам в Мартыновке в Курской области, сообщил очевидец Виталий Скибин. Он отметил, что, когда вышел на улицу, то увидел выбитые окна. Также очевидец добавил, что после ударов ВСУ множество домов сгорело. Кроме того, группа войск «Север» ВС России отразила атаки украинской армии в районе населенных пунктов Мартыновка и Ольговка, пресекая попытку обхода Суджи с юга. В результате было уничтожено до 30 боевиков и четыре единицы бронетехники. В населенном пункте Теткино также была отражена атака диверсионно-разведывательной группы ВСУ, ликвидировано до шести боевиков, сообщает telegram-канал «Два майора». Также в самом регионе объявили обязательную эвакуацию всего Глушковского района из-за рейдов ВСУ. По словам врио губернатора Алексея Смирнова, силовые структуры, дружинники и местная администрация координируют выезд местных жителей. Помимо прочего, в районе Коренево ночью произошла серия мощных взрывов. В это же время врио губернатора региона Алексей Смирнов предупредил жителей области о возможной ракетной угрозе, пишет telegram-канал «Два майора». Кроме того, Минобороны РФ сообщило о применении сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, который выполнил задачу по поражению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Для нанесения ударов использовались авиационные бомбы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). После подтверждения разведки об уничтожении назначенных целей, экипажи Су-34 благополучно вернулись на базовый аэродром. За сутки ВСУ 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, было выпущено 85 боеприпасов. В результате этого погиб мирный житель. Также восемь мирных граждан получили ранения, пострадали двое сотрудников МЧС России, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Также командир расчета БМ-21 «Град» группировки войск «Юг» сообщил о значительном ускорении продвижения российских войск. Оно прошло по линии боевого соприкосновения в районе Красногоровки в ДНР. Генштаб ВСУ назвал северское и купянское направления самыми напряженными на фронте. Так, ранее под Купянском ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления армии Киева. ВС России нанесли множество ударов по объектам в Сумской области. Целями были, в частности, территории промышленных предприятий, используемых противником для укрытия личного состава и техники. Позже в регионе объявили об эвакуации 183 населенных пунктов, с целью использования жилых домов для расквартирования украинских войск, передает telegram-канал «Два майора». Военнослужащий 58-й армии группировки войск «Днепр» с позывным «Бродяга» сообщил об ударе буксируемого 152-миллиметрового орудия «Гиацинт-Б» по пункту временной дислокации ВСУ. Удар был нанесен на расстоянии 30 километров на ореховском направлении в Запорожской области. «Бродяга» отметил, что расчет орудия был максимально приближен к линии фронта для поддержки пехоты. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» успешно уничтожил опорный пункт украинской армии на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Удар по цели был нанесен реактивными термобарическими снарядами. Действия военнослужащих происходили на расстоянии около 20 километров от цели. Минобороны РФ сообщило о том, что десантники из Ульяновска используют квадрокоптеры для уничтожения живой силы ВС Украины и систем спутниковой связи Starlink на правом берегу Днепра, в частности на каховском направлении. Так, операторы БПЛА обнаружили и вывели из строя спутниковые антенны и ретрансляторы ВСУ, используемые для связи с подразделениями и БПЛА, также были поражены десятки единиц боевой техники и боевики украинской армии. Цели были поражены сбросами ВОГов (граната для подствольных и автоматических гранатометов — прим. URA.RU) и ручных гранат. Начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян сообщил о том, что подразделения группировки успешно выполнили боевые задачи на каховском направлении. Они обеспечили контроль островной зоны Днепра и воспрепятствовали перегруппировке войск ВСУ. «Днепр» продолжил уничтожение плавсредств армии Киева, которые пытались высадиться на левом берегу Днепра. Кроме того, были уничтожены FPV-дроны, разведывательные БПЛА противника и 11 единиц специальной автомобильной техники. По военному складу в Одессе был нанесен удар. В результате него есть погибшие, среди них числятся иностранцы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он добавил, что на место уже направлены медики, а территорию вокруг места удара была оцеплена Службой безопасности Украины (СБУ). На данный момент туда допускаются только автомобили скорой помощи. Кроме того, в Черкасской области на Украине произошел взрыв на фоне воздушной тревоги, об этом сообщил телеканал «Общественное». Сама тревога звучит в регионе с ночи с 14 на 15 августа. Экипажи танков Т-90М «Прорыв», входящие в состав группировки войск «Запад», успешно уничтожили точку взлета беспилотников и нанесли удар по живой силе украинской армии. Командир взвода с позывным «Палыч» поделился личным опытом о том, как он был вдохновлен видом танка Т-90М «Прорыв» и решил добровольно пойти служить в армию. Он выразил желание принести пользу и защитить Родину, следуя примеру своих братьев, которые также служат в армии, передает «Пятый канал».