15 августа 2024

На курганской трассе в ДТП с большегрузом погиб водитель иномарки. Видео

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Смертельное ДТП с большегрузом произошло на трассе в Макушинском округе Фото:

В Курганской области утром на 378-километре автодороги «Иртыш» большегруз Scania врезался в Renault Duster. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, еще трое пассажиров получили травмы. Об этом сообщает ГАИ региона.

«По предварительной информации, водитель 1987 года рождения на большегрузе Scania выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Duster. За рулем легкового автомобиля находился водитель 1972 года рождения. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП», — говорится в посте группы «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте».

Также в аварии пострадали три пассажира иномарки — 45-летняя женщина и двое несовершеннолетних детей. Пострадавшие с травмами госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП.

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В Курганской области утром на 378-километре автодороги «Иртыш» большегруз Scania врезался в Renault Duster. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, еще трое пассажиров получили травмы. Об этом сообщает ГАИ региона. «По предварительной информации, водитель 1987 года рождения на большегрузе Scania выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Duster. За рулем легкового автомобиля находился водитель 1972 года рождения. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП», — говорится в посте группы «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте». Также в аварии пострадали три пассажира иномарки — 45-летняя женщина и двое несовершеннолетних детей. Пострадавшие с травмами госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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