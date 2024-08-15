В Курганской области утром на 378-километре автодороги «Иртыш» большегруз Scania врезался в Renault Duster. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, еще трое пассажиров получили травмы. Об этом сообщает ГАИ региона.
«По предварительной информации, водитель 1987 года рождения на большегрузе Scania выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Duster. За рулем легкового автомобиля находился водитель 1972 года рождения. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП», — говорится в посте группы «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте».
Также в аварии пострадали три пассажира иномарки — 45-летняя женщина и двое несовершеннолетних детей. Пострадавшие с травмами госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП.
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В Курганской области утром на 378-километре автодороги «Иртыш» большегруз Scania врезался в Renault Duster. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, еще трое пассажиров получили травмы. Об этом сообщает ГАИ региона. «По предварительной информации, водитель 1987 года рождения на большегрузе Scania выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Duster. За рулем легкового автомобиля находился водитель 1972 года рождения. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП», — говорится в посте группы «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте». Также в аварии пострадали три пассажира иномарки — 45-летняя женщина и двое несовершеннолетних детей. Пострадавшие с травмами госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП.