15 августа 2024

В ЯНАО счастливчик выиграл несколько миллионов рублей в популярную лотерею

Житель Ямала выиграл три млн рублей в «Спортлото 5 из 36»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ямалец выиграл в лотерею три млн рублей
Ямалец выиграл в лотерею три млн рублей Фото:

На Ямале северянин выиграл три миллиона рублей в серии «Спортлото 5 из 36». Об этом сообщает пресс-служба государственной лотереи.

«Победителю из ЯНАО отправляется суперприз «Спортлото «5 из 36» — 3 000 000 рублей», – сообщает telegram-канал «Столото». Ранее URA.RU рассказывало, что отец двоих детей из ЯНАО Игорь выиграл один миллион рублей, купив билет лотереи «Мечталлион». Он намерен потратить выигрыш на погашение ипотеки.

Еще один  северянин выиграл более миллиона рублей в государственную лотерею «Проще, чем дважды два». Он купил билет сразу на 3,6 тысячи комбинаций.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Ямале северянин выиграл три миллиона рублей в серии «Спортлото 5 из 36». Об этом сообщает пресс-служба государственной лотереи. «Победителю из ЯНАО отправляется суперприз «Спортлото «5 из 36» — 3 000 000 рублей», – сообщает telegram-канал «Столото». Ранее URA.RU рассказывало, что отец двоих детей из ЯНАО Игорь выиграл один миллион рублей, купив билет лотереи «Мечталлион». Он намерен потратить выигрыш на погашение ипотеки. Еще один  северянин выиграл более миллиона рублей в государственную лотерею «Проще, чем дважды два». Он купил билет сразу на 3,6 тысячи комбинаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...