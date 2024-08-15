В ЯНАО счастливчик выиграл несколько миллионов рублей в популярную лотерею

Ямалец выиграл в лотерею три млн рублей
На Ямале северянин выиграл три миллиона рублей в серии «Спортлото 5 из 36». Об этом сообщает пресс-служба государственной лотереи.
«Победителю из ЯНАО отправляется суперприз «Спортлото «5 из 36» — 3 000 000 рублей», – сообщает telegram-канал «Столото». Ранее URA.RU рассказывало, что отец двоих детей из ЯНАО Игорь выиграл один миллион рублей, купив билет лотереи «Мечталлион». Он намерен потратить выигрыш на погашение ипотеки.
Еще один северянин выиграл более миллиона рублей в государственную лотерею «Проще, чем дважды два». Он купил билет сразу на 3,6 тысячи комбинаций.
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