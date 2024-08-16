Где и когда в Тюмени записать ребенка в секции

Единый день записи в кружки пройдет в Тюмени 24 августа
В Тюмени 24 августа на Цветном бульваре пройдет выставка «Всенародная запись в кружки и секции Тюмени». Информация об этом указана в соцсетях организаторов.
«Более 30 направлений для эстетического и интеллектуального развития ребенка, 50 кружков, школ, студий. В одном месте – консультации с педагогами, тренерами, психологами», – указано в анонсе мероприятия.
Выставка будет разделена на зоны. Они включают запись в такие секции, как:
- ИЗО;
- студии раннего развития;
- хореографические коллективы;
- спортивные секции и школы города;
- художественная гимнастика;
- эстрадный вокал;
- музыкальные и театральные студии;
- программирование;
- моделирование;
- робототехника;
- компьютерная графика;
- системное администрирование;
- разработка сайтов;
- тренинги для детей и подростков по скорочтению;
- развитию интеллекта и памяти;
- репетиторство ОГЭ и ЕГЭ.
Выставка состоится 24 августа на Цветном бульваре. Программа расписана с 10 утра до 18 вечера.
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