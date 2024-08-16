Где и когда в Тюмени записать ребенка в секции

В Тюмени 24 августа пройдет единый день записи в кружки и секции для детей
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Единый день записи в кружки пройдет в Тюмени 24 августа
Единый день записи в кружки пройдет в Тюмени 24 августа Фото:

В Тюмени 24 августа на Цветном бульваре пройдет выставка «Всенародная запись в кружки и секции Тюмени». Информация об этом указана в соцсетях организаторов.

«Более 30 направлений для эстетического и интеллектуального развития ребенка, 50 кружков, школ, студий. В одном месте – консультации с педагогами, тренерами, психологами», – указано в анонсе мероприятия.

Выставка будет разделена на зоны. Они включают запись в такие секции, как:

  • ИЗО;
  • студии раннего развития;
  • хореографические коллективы;
  • спортивные секции и школы города;
  • художественная гимнастика;
  • эстрадный вокал;
  • музыкальные и театральные студии;
  • программирование;
  • моделирование;
  • робототехника;
  • компьютерная графика;
  • системное администрирование;
  • разработка сайтов;
  • тренинги для детей и подростков по скорочтению;
  • развитию интеллекта и памяти;
  • репетиторство ОГЭ и ЕГЭ.

Выставка состоится 24 августа на Цветном бульваре. Программа расписана с 10 утра до 18 вечера.

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В Тюмени 24 августа на Цветном бульваре пройдет выставка «Всенародная запись в кружки и секции Тюмени». Информация об этом указана в соцсетях организаторов. «Более 30 направлений для эстетического и интеллектуального развития ребенка, 50 кружков, школ, студий. В одном месте – консультации с педагогами, тренерами, психологами», – указано в анонсе мероприятия. Выставка будет разделена на зоны. Они включают запись в такие секции, как: Выставка состоится 24 августа на Цветном бульваре. Программа расписана с 10 утра до 18 вечера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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