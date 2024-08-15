Ямальский депутат придумал, как уберечь пенсионеров, а вахтовики раскрыли мошенников: события 16 августа

Иван Вершинин предложил ограничить выдачу кредитов пенсионерам
Защитить пожилых людей от мошенников с помощью ограничения в выдаче кредитов предложил ямальский депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин. Вахтовики раскрыли опасную мошенническую схему, которую распространял telegram-бот, — эти и другие события 16 августа в подборке редакции URA.RU.
- В РФ необходимо ограничить размер выдаваемого пенсионерам кредита онлайн суммой в 30 000 рублей, а также установить возможность его получения только при личном присутствии в банке — такое предложение внес депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин. Он также отметил, что для мошенников будет предложено ужесточить наказание.
- А один рабочий раскрыл мошенническую схему telegram-бота, который предлагал вахтовикам работу от лица ООО «Ямалспецтранс» в Муравленко. Мужчина сообщил, что мошенники выуживают персональные данные работников, в ответ присылая ненастоящие справки о трудоустройстве.
- Тем временем гендиректору строительной компании ООО «Западно-Сибирская Компания» пришлось заплатить своим сотрудникам за моральный ущерб — организация систематически задерживала зарплату и иные выплаты. Прокуратура ЯНАО возбудила административное дело.
- В Новом Уренгое сняли с рейса нетрезвого жителя Свердловской области, который летел в Тюмень, и пассажира, направлявшегося в Уфу, — он также устроил пьяный дебош. Обоих мужчин задержали сотрудники транспортной полиции.
- А в Шурышкарском районе ЯНАО обнаружили молочную продукцию, которая может представлять опасность для потребителей. В цехе по производству молока МСП «Мужевское» хранились личные вещи работников.
- Тем временем стала известна победительница конкурса «Новый учитель Ямала» — воспитатель детского сада в Пуровском районе Виктория Гладких выиграла грант на личный проект. Педагог планирует на полученные деньги реализовать в детсаду мультстудию.
- Счастливчик из ЯНАО выиграл в спортлото. Северянин заберет суперприз — три миллиона рублей.
- А чиновники Салехарда построят мототрассу, на которой будут упражняться подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Проект реализуется по инициативе городских жителей.
- Стало известно также, что врач из Ноябрьской ЦГБ восстановил сломанную кость ребенка без разреза — он соединил обломки при помощи двух проклов и спиц. Новый метод в травматологии горбольницы реализовали впервые.
- Ученик из Ноябрьска поделился впечатлениями от запуска космического корабля. Победитель в проекте «Космическая экспедиция Первых» Никита Машарский побывал на космодроме Байконур.
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