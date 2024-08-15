Певица Максим приедет в Новый Уренгой в конце августа

Певица Максим приедет в ЯНАО
Певица Максим выступит в Новом Уренгое — 31 августа. Об этом артистка сообщила в своих социальных сетях.
«31 августа — Новый Уренгой. День города», — написали в официальной группе певицы Максим в VK.
Ранее редакция URA.RU сообщила, что в Надыме на Дне города выступит MIA BOYKA, Наташа Королева и лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец. Популярные артисты радовали ямальцев и на праздновании Дня молодежи в конце июня.
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