15 августа 2024

Певица Максим приедет в Новый Уренгой в конце августа

Эстрадная певица Максим выступит на Дне города в Новом Уренгое
© Служба новостей «URA.RU»
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Певица Максим приедет в ЯНАО
Певица Максим приедет в ЯНАО Фото:

Певица Максим выступит в Новом Уренгое — 31 августа. Об этом артистка  сообщила в своих социальных сетях.

«31 августа — Новый Уренгой. День города», — написали в официальной группе певицы Максим в VK.

Ранее редакция URA.RU сообщила, что в Надыме на Дне города выступит MIA BOYKA, Наташа Королева и лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец. Популярные артисты радовали ямальцев и на праздновании Дня молодежи в конце июня.

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Певица Максим выступит в Новом Уренгое — 31 августа. Об этом артистка  сообщила в своих социальных сетях. «31 августа — Новый Уренгой. День города», — написали в официальной группе певицы Максим в VK. Ранее редакция URA.RU сообщила, что в Надыме на Дне города выступит MIA BOYKA, Наташа Королева и лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец. Популярные артисты радовали ямальцев и на праздновании Дня молодежи в конце июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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