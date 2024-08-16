16 августа 2024

Следователи нашли тело пропавшего курганского подростка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81. Нижний Тагил, следственный комитет, нижний тагил, следователь, ск
В городе Щучье нашли труп мальчика в озере Фото:

Недалеко от города Щучье (Курганская область) следователи, правоохранители и волонтеры нашли труп пропавшего мальчика. Об этом сообщили представители СУ СК России по Курганской области.

«В результате поиска с участием криминалистов следственного управления, сотрудников МЧС и полиции, а также волонтеров 17 августа утром было обнаружено в озере Окунево города Щучье тело подростка без признаков жизни. При первоначальном осмотре тела погибшего признаков, указывающих на криминальный характер его смерти, не обнаружено», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что следователи проводят проверку по факту гибели несовершеннолетнего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины гибели подростка.

В озере Окунево нашли тело мальчика, который пропал в Щучье
В озере Окунево нашли тело мальчика, который пропал в Щучье
Фото:

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Недалеко от города Щучье (Курганская область) следователи, правоохранители и волонтеры нашли труп пропавшего мальчика. Об этом сообщили представители СУ СК России по Курганской области. «В результате поиска с участием криминалистов следственного управления, сотрудников МЧС и полиции, а также волонтеров 17 августа утром было обнаружено в озере Окунево города Щучье тело подростка без признаков жизни. При первоначальном осмотре тела погибшего признаков, указывающих на криминальный характер его смерти, не обнаружено», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что следователи проводят проверку по факту гибели несовершеннолетнего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины гибели подростка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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