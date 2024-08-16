Следователи нашли тело пропавшего курганского подростка. Фото

17 августа 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

В городе Щучье нашли труп мальчика в озере Фото: Илья Московец © URA.RU Недалеко от города Щучье (Курганская область) следователи, правоохранители и волонтеры нашли труп пропавшего мальчика. Об этом сообщили представители СУ СК России по Курганской области. «В результате поиска с участием криминалистов следственного управления, сотрудников МЧС и полиции, а также волонтеров 17 августа утром было обнаружено в озере Окунево города Щучье тело подростка без признаков жизни. При первоначальном осмотре тела погибшего признаков, указывающих на криминальный характер его смерти, не обнаружено», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что следователи проводят проверку по факту гибели несовершеннолетнего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины гибели подростка. В озере Окунево нашли тело мальчика, который пропал в Щучье telegram-канал СУ СК России по Курганской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Недалеко от города Щучье (Курганская область) следователи, правоохранители и волонтеры нашли труп пропавшего мальчика. Об этом сообщили представители СУ СК России по Курганской области. «В результате поиска с участием криминалистов следственного управления, сотрудников МЧС и полиции, а также волонтеров 17 августа утром было обнаружено в озере Окунево города Щучье тело подростка без признаков жизни. При первоначальном осмотре тела погибшего признаков, указывающих на криминальный характер его смерти, не обнаружено», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что следователи проводят проверку по факту гибели несовершеннолетнего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины гибели подростка.